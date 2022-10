Aspirapolvere Robotizzato scontato a più di METÀ PREZZO

Amazon ha messo in sconto con le sue Offerte Esclusive Prime un aspirapolvere robotizzato. Stiamo parlando del AI Robot di Shark, un dispositivo decisamente utile ed interessante che adesso è possibile acquistare a 158,99€. Veramente un ottimo sconto se consideriamo che il suo costo base è di 449,99€, permettendovi così di risparmiare il 65%.

Questo robot vi tornerà molto utile, garantendovi di risparmiare tante ore che avreste dovuto impiegare per pulire il pavimento della vostra casa, e lasciando fare tutto il lavoro a lui. Grazie infatti alla sua visione laser e alla navigazione intelligente, sarà in grado di mappare e pulire tutte le stanze perfettamente, senza la paura che si possa incastrare in qualche punto angusto.

Non avrà problemi neanche nel caso in cui debba passare sopra dei tappeti, in quanto le sue setole sono abbastanza forti da rimuovere la polvere incastrata nelle setole, ma anche delicata per non rovinare i vari filamenti in tessuto. Oltretutto i comandi sono estremamente semplici ed intuitivi, potendolo controllare anche tramite app (oltre ovviamente ai comandi manuali).

L’aspirapolvere robotizzato AI Robot ha un’autonomia di ben 90 minuti e un collegamento diretto con Alexa ed il Google Assistant, rendendo ancora più comodo comandarlo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.