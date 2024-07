Aspirapolvere Rowenta MULTIFUNZIONALE in SVENDITA su Amazon

Una casa splendente al minimo sforzo? Prova l’Aspirapolvere Senza Fili Rowenta X-PERT, oggi disponibile su Amazon a soli 94 euro con uno sconto del 5%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Aspirapolvere Senza Fili Rowenta X-PERT: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Aspirapolvere Senza Fili Rowenta X-PERT, grazie ad una batteria ricaricabile e 45 minuti di autonomia, cattura la polvere in una sola passata, per poter pulire ovunque e in qualsiasi momento senza problemi.

Si contraddistingue per la tecnologia Flex che permette di arrivare fino a 4 volte più lontano, anche sotto ai mobili bassi, senza doversi piegare. Inoltre, grazie all’illuminazione LED della spazzola, è facile rimuovere la polvere dalle zone nascoste così da ottenere risultati impeccabili in ogni angolo.

La spazzola motorizzata dispone di due rulli intercambiabili per soddisfare qualsiasi tipologia di esigenza: il rullo Animal Care bimateriale (gomma e setole) per eliminare i peli degli animali domestici, e il rullo Fluffy adatto alle superfici più delicate di casa.

La modalità di utilizzo è davvero semplicissima in quanto il dispositivo è leggero e maneggevole: basti pensare che pesa solo 2,2 kg per una pulizia rapida e senza sforzo per qualsiasi tipologia di utente. Inoltre la batteria al litio da 22V vanta una durata lunghissima ed è ricaricabile in sole 4 ore: è possibile ricaricare la scopa elettrica nell’apposita stazione a parete, in cui riporre anche gli accessori, oppure estrarre la batteria e ricaricarla a parte.

