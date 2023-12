Aspirapolvere Samsung a un prezzo MAI VISTO: approfitta del 23% di sconto!

Samsung ha ideato questa Aspirapolvere Senza Fili Jet™ 70 Turbo VS15T7031R1/ET, senza sacco, potenza da 150W, fino a 40 minuti di autonomia per completare il lavoro senza patemi, ‎di colore bianco. Su Amazon puoi prenderla con il 23% in meno sul prezzo, quindi a soli 199,99 euro! Puoi anche decidere di regalarla per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Samsung Aspirapolvere Jet™ 70 Turbo: le caratteristiche

L’Aspirapolvere senza fili Jet 70 Turbo vanta 150W di potenza. Fino a 40 minuti di autonomia. Spazzola Turbo Action inclusa. Colore: Bianco. Il filtro per polveri ultra-fini trattiene fino al 99,999% della micro-polvere, compresi gli allergeni e le particelle più piccole (polline o muffa). Fino a 40 minuti di autonomia: Con la sua elevata capacità (2000 mAh), la batteria di questo aspirapolvere può lavorare fino a 40 minuti. E se vuoi pulire per 80 minuti consecutivi, puoi sostituire la batteria con una di ricambio.

Spazzola Turbo Action: La spazzola Turbo motorizzata rimuove sporco, capelli e polvere sottile intrappolati in tappeti e pavimenti. Le setole entrano in profondità in tappeti e fenditure per una pulizia complete, anche delle particelle più sottili. Base 2 in 1: puoi riporre la tua scopa elettrica e allo stesso tempo ricaricarne la batteria. Il supporto si adatta facilmente a qualsiasi spazio e per ridurre al minimo l’ingombro può essere montato a parete.

Samsung ha ideato questa formidabile Aspirapolvere Senza Fili Jet™ 70 Turbo VS15T7031R1/ET Su Amazon puoi prenderla con il 23% in meno sul prezzo, quindi a soli 199,99 euro! Puoi anche decidere di regalarla per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.