Aspirapolvere senza fili 6 in 1 POTENTE: la tua casa si PULISCE da sola (99€)

L’aspirapolvere senza fili TASVAC rappresenta la soluzione ideale per un’esperienza di pulizia domestica efficiente e senza complicazioni. Con un design leggero e funzionalità avanzate, questa scopa elettrica promette di semplificare il tuo lavoro quotidiano, garantendo prestazioni potenti e una pulizia dettagliata. Oggi è in super offerta su Amazon, con lo sconto del 70% più il coupon regalo di 20€ che abbassa ulteriormente il prezzo a 99€ tutto incluso, anche le spedizioni via Prime.

Aspirapolvere senza fili TASVAC, soluzione ideale per la pulizia domestica

Con un peso di soli 1,36 kg e un design pieghevole, l’aspirapolvere TASVAC è estremamente maneggevole e facile da riporre. La sua flessibilità consente di raggiungere facilmente ogni angolo della casa, sotto i mobili o negli spazi più ristretti. Addio ai fastidi dei sacchi dell’aspirapolvere. Il TASVAC è progettato senza sacco, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti e semplificando il processo di svuotamento. I due filtri a spugna garantiscono un’efficace filtrazione dell’aria, mantenendo l’ambiente pulito e sano.

Con una potenza di aspirazione di 20kPa, questo aspirapolvere senza fili è in grado di affrontare diverse superfici, dai pavimenti ai tappeti, raccogliendo polvere, briciole e persino peli di animali domestici con facilità. La presenza di luci LED integrate sulla spazzola rende il TASVAC perfetto per rilevare lo sporco anche nei luoghi meno illuminati, come sotto i mobili o negli angoli più bui della casa.

La batteria integrata offre un’autonomia di 40 minuti con una singola carica, permettendoti di pulire più stanze senza interruzioni frequenti. Il tempo di ricarica rapida assicura che l’aspirapolvere sia sempre pronto all’uso. Grazie alla sua testina multifunzione, questo aspirapolvere senza fili è in grado di adattarsi a ogni tipo di pavimento, garantendo risultati eccellenti su superfici dure, tappeti e moquette.

L’aspirapolvere senza fili rappresenta una soluzione intelligente per chi cerca comodità, prestazioni potenti e versatilità nella pulizia domestica. Leggero, pieghevole e dotato di funzionalità avanzate, questo aspirapolvere offre un modo efficiente per mantenere la tua casa pulita e ordinata, senza il fastidio dei cavi e dei sacchetti tradizionali. Oggi è in super offerta su Amazon, con lo sconto del 70% più il coupon regalo di 20€ che abbassa ulteriormente il prezzo a 99€ tutto incluso, anche le spedizioni via Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.