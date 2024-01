Aspirapolvere senza fili con SUPER MOTORE da 500W a soli 164€ su Amazon

Molte volte andare alla ricerca a tutti i costi della marca famosa non è la soluzione più corretta. Ne è un esempio lampante l’aspirapolvere senza fili dell’azienda Hompany, che per caratteristiche ed efficacia è paragonabile ai migliori aspirapolvere della categoria. Oggi è in offerta su Amazon a 164,34 euro, grazie al 18% di sconto sul prezzo medio delle ultime settimane. Classe di efficienza energetica A, batteria a lunga durata e super motore da 500W sono i suoi principali punti di forza, che ne determinano anche l’eccellente rapporto qualità-prezzo. Ecco il link all’offerta.

Aspirapolvere senza fili Hompany in offerta a 164€ su Amazon

L’elemento di maggiore forza di questo aspirapolvere senza fili del marchio Hompany è il motore da 500W, in grado di generare una potenza di aspirazione ciclonica di gran lunga superiore alla media. Un livello di potenza tale che consente di rimuovere in una sola passata briciole, sporcizia e peli di animali domestici da pavimenti e tappeti.

Nonostante i 500W di potenza del motore, la classe di efficienza energetica A fa sì che i consumi siano ridotti al minimo, più bassi anche di altri aspirapolvere con un motore molto meno potente rispetto a questo. Da notare anche il valore di rumorisità particolarmente basso, inferiore a 68 dB, per una pulizia efficiente sì ma anche silenziosa.

In aggiunta a tutto questo sottolineiamo la presenza della batteria di lunga durata, grazie alla quale è possibile pulire alla massima potenza possibile fino a 20 minuti, mentre con un uso normale l’autonomia raggiunge i 60 minuti pieni.

L’aspirapolvere senza fili Hompany è in offerta a soli 164 euro su amazon.it. Se anche tu sei abbonato a Prime, non paghi nulla per le spese di spedizione.

