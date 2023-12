Aspirapolvere senza fili Hoover H-FREE 100 in 5 rate da 29,80€ al mese (Amazon)

Su Amazon l’aspirapolvere senza fili Hoover H-Free 100 è in offerta a 149,99€ invece che a 219,00€, grazie allo sconto del 32%. C’è anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a interessi zero da 29,80€ al mese, scegliendo l’opzione del pagamento rateale durante la fase di check-out. Ecco il link all’offerta.

Hoover H-Free 100 è tra i migliori aspirapolvere elettrici senza fili per rapporto qualità-prezzo. La batteria removibile e ricaricabile, la tecnologia ciclonica e la spazzola turbo sono i suoi elementi di forza.

Aspirapolvere senza fili Hoover H-Free 100 in sconto del 32% su Amazon

Con Hoover H-Free 100 rimuovi in profondità i peli degli animali domestici con cui vivi in casa da qualsiasi superficie, grazie alla Mini Turbo Spazzola, inclusa di serie nella confezione di vendita. Oltre a questa, trovi anche la spazzola motorizzata, la spazzola a pennello e la bocchetta per le fessure.

Soffri di allergie e/o asma? Non preoccuparti, grazie alla funzionalità di svuotamento automatico polveri ed eventuali detriti sono rilasciati in modo igienico con un solo clic. A tutto questo si aggiunge poi la tecnologia ciclonica, che garantisce una separazione netta tra polvere e filtro, così da ridurre in maniera drastica la manutenzione di quest’ultimo.

In ultimo, ti segnaliamo la durata della batteria di 40 minuti, tempo più che sufficiente per coprire le esigenze di pulizia di una casa con metratura fino a 70-75 metri quadri.

L’aspirapolvere elettrico senza fili Hoover H-Free 100 è in offerta a soli 149,99€ sul sito amazon.it, per un risparmio di 70,00€ sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. Tutti gli utenti Prime beneficiano delle spese di spedizione gratuite e della consegna ultra-rapida.

