Aspirapolvere Senza Fili LG a quasi metà prezzo: sconto schock del -45%

Ecco per te l’elettrodomestico che ti svolterà la vita in casa! Si tratta dell’Aspirapolvere Senza Fili LG Cordzero, oggi disponibile su Amazon a soli 221 euro con uno sconto bomba del 45%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 180 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli potrebbero terminare presto!

Aspirapolvere Senza Fili LG Cordzero: come utilizzarlo

L’Aspirapolvere Senza Fili LG Cordzero è un dispositivo multifunzionale dotato di Motore Smart Inverter e tecnologia Axial Turbo Cyclone che separa le particelle di polvere e sporco, garantendo un flusso d’aria regolare per una grande potenza di aspirazione.

Dispone di una spazzola Multi-Superficie che pulisce in profondità polvere e sporco da ogni superficie (anche i tappeti), mentre la Power Drive Mini Nozzle è pensata per le superfici in tessuto e per eliminare i peli di animali.

Inoltre ha in dotazione una serie di accessori per soddisfare qualsiasi tipologia di esigenza: Crevice ti permette di aspirare anche le aree più difficili da raggiungere, invece la Combination è un accessorio 2 in 1 dotato di due spazzole, soft e dura, studiato per pulire angoli e piccole fessure.

Anche la modalità di utilizzo è davvero semplice grazie al tubo telescopico che consente di regolare l’altezza in 4 diversi livelli per un utilizzo più confortevole. Allo stesso tempo, sfruttando il Thumb Touch Control, puoi gestire con un semplice tocco accensione, spegnimento e livelli di potenza.

Oggi l’Aspirapolvere Senza Fili LG Cordzero è disponibile su Amazon a soli 221 euro con uno sconto bomba del 45%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 180 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli potrebbero terminare presto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.