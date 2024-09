Aspirapolvere Senza Fili multifunzionale a 100€ in meno: ancora per poco su Amazon

Desideri pavimenti impeccabili ma hai poco tempo a disposizione per le pulizie domestiche? Prova l’Aspirapolvere Senza Fili dreame Z20, oggi disponibile su Amazon a soli 399 euro con uno sconto bomba del 20%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

Aspirapolvere Senza Fili dreame Z20: modalità di utilizzo e funzionalità

L’Aspirapolvere Senza Fili dreame Z20 è un elettrodomestico che ti svolterà la vita in casa, ottimizzando le pulizie domestiche come non mai.

Si contraddistingue per una potente aspirazione da 250 AW e un motore ad alta velocità da 140.000 giri al minuto, oltra all’eccezionale efficienza di filtrazione del 99,99% così da catturare efficacemente polvere e virus, impedendo la riemissione delle particelle.

La modalità di utilizzo è particolarmente semplice anche perché il dispositivo rileva le particelle di sporco tramite sensori a infrarossi e regola automaticamente la potenza di aspirazione per una pulizia efficace. Inoltre è dotato di uno schermo LCD che visualizza i risultati in tempo reale così da avere tutto sotto controllo con un semplice colpo d’occhio.

La pulizia è particolarmente accurata anche grazie alla doppia spazzola illuminante, ovvero quella a rullo morbida e quella multi superficie, che permettono risultati impeccabili. Che si tratti di tappeti o pavimenti, la luce rivela la polvere nascosta, garantendo una pulizia precisissima in ogni angolo.

