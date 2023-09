Questa MAGICA Aspirapolvere senza fili è in OFFERTA su AMAZON

Da tempo stai pensando di acquistare un’aspirapolvere senza fili perché sei stufa di cavi che ti limitano i movimenti e della pesante e anti-estetica sacca raccogli polvere? Bene, Amazon ti ha letto proprio nel pensiero: l’aspirapolvere senza fili VOSFEEL-Store z11 è in offerta! Cosa ha di così tanto magico? Per esempio il suo Display LED intelligente, l’aspirazione regolabile 10Kpa-20Kpa, la spazzola per pavimenti che offre prestazioni eccellenti nella pulizia dei peli di animali domestici senza rovinare il tuo pavimento. E ancora, avrai un’autonomia fino a 40 minuti e la possibilità di aspirarci ogni genere di rifiuto: polvere, frammenti di carta, capelli, particelle ecc. Quanto costa? Se la prendi ora solamente 110,46 euro!

Aspirapolvere senza fili VOSFEEL-Store z11: le caratteristiche

Sei ancora qui a leggere? Allora vuol dire che non siamo stati del tutto convincenti. In effetti abbiamo solo accennato velocemente a tutte le caratteristiche tecniche che questo aspirapolvere senza fili VOSFEEL-Store z11 porta in dote. Ecco un approfondimento. Lo schermo LED ti darà tutta una serie di informazioni utili per la tua pulizia: ti allerta se c’è un guasto alla tensione, avvisa quando contenitore della polvere pieno, se c’è un surriscaldamento del motore o un guasto della spazzola del pavimento, ecc.

L’aspirazione dell’aspirapolvere senza fili è regolabile tra i 10Kpa e i 20Kpa: è dotato di motore brushless da 300 W, anche con la velocità più bassa, può pulire la maggior parte dei tipi di spazzatura facilmente. Anche l’autonomia è di 2 tipi e dipende dall’intensità del tuo utilizzo: in modalità bassa è fino a 40 minuti, mentre il tempo di esecuzione in modalità alto è di 25 minuti. Adatto per tappeti, pavimenti e piastrelle a pelo corto ecc. Adatto altresì per rifiuti asciutti come: polvere, frammenti di carta, capelli, particelle ecc. La spazzola ti consente di rimuovere a fondo anche i peli degli animali domestici presenti in casa, senza rovinare le superfici di poltrone, divani e pavimenti.

Insomma, tante funzioni che renderanno le tue pulizie semplici e mai più faticose: acquista l’aspirapolvere senza fili VOSFEEL-Store z11 a soli 110,46 euro!

