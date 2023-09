Questa ASPIRAPOLVERE SENZA FILI costa meno della META': approfittane ORA

Un’aspirapolvere senza fili è vantaggiosa per tanti motivi: non ha un cavo che limita i movimenti, è ultraleggera quindi molto maneggevole, è salvaspazio per le dimensioni ridotte e l’assenza dell’antiestetico sacco raccogli-polvere. Questi sono ovviamente solo alcuni vantaggi di questo elettrodomestico, che oggi trovi in offerta a meno di metà prezzo (-58%). Parliamo dell’Aspirapolvere senza fili INSE, che oggi paghi solo 99,99 euro!

INSE Aspirapolvere Senza Fili: tutte le caratteristiche

INSE è un’aspirapolvere a batteria dotato di un motore molto potente, in grado di fornire una forte aspirazione in modalità massima, catturare peli di animali domestici, pulire le lettiere per gatti, rimuovere il cibo per animali e altri residui su ogni genere di superficie: pavimenti in legno, tappeti, scale, letti, tende, mobili, auto, camper, ecc. Molto silenzioso, genera meno rumore possibile (65 dB). E’ dotato di una batteria a 6 celle da 2200 m-A-h ad alta capacità offre 30-45 minuti di autonomia in modalità standard, 12-20 minuti in modalità massima. Inoltre, la batteria è rimovibile e ricaricabile, quindi è possibile anche acquistare confezioni di ricambio per prolungare l’autonomia.

Molto utile la pazzola per pavimenti motorizzata a LED flessibile 2 in 1, senza bisogno di cambiare la testina per pulire pavimenti duri e tappeti a zolle. Le comode rotazioni laterali a 150° e quelle verso l’alto e verso il basso a 90° consentono di pulire facilmente gli angoli ciechi sotto i mobili. Anche in casa di scarsa illuminazione o negli angoli più bui, ci arriva grazie alle 4 luci a LED integrate. Il sistema di filtrazione a ciclone a 5 stadi completamente sigillato, l’aspirapolvere cordless cattura il 99,99% delle particelle fini fino a 0,1um e fornisce una potente forza centrifuga per separare efficacemente lo sporco. Attrezzo molto leggero, utilizzabile da chiunque: il motore principale pesa solo circa un chilo e mezzo.

Infine, per pulizie più specifiche, abbiamo il cespuglio 2-in-1 o l’interstizio lungo per trasformarlo in un aspirapolvere portatile per raccogliere i detriti sulla scrivania ma anche tende o soffitto. Quando non lo usi, puoi alloggiarlo a parete in posizione verticale per salvare lo spazio. Dunque, cosa aspetti? Avrai tutto questo a soli 99,99 euro!

