OFFERTA A TEMPO: Aspirapolvere senza fili quasi regalato, ma sta per scadere!

Uno sconto dell’83% significa praticamente che il prezzo di un prodotto è stato quasi azzerato, quindi si può parlare di un vero e proprio regalo. E’ quanto sta accadendo a questa aspirapolvere senza fili che presentiamo oggi, che grazie a un’entusiasmante Offerta a tempo vede abbattuto il suo prezzo a 99,99 euro in luogo dei 600 che costa normalmente. Una grande occasione, dunque, che trasformerà i tuoi servizi domestici in qualcosa di piacevole, senza più noie e incubi. Grazie alla leggerezza e alla flessibilità dei movimenti di questo prodotto.

Tutti i vantaggi di un’aspirapolvere senza fili

L’aspirapolvere senza fili oggetto di questa incredibile offerta a tempo è dotato di un potente motore da 175 W, che garantisce un’aspirazione potente e impressionante. Due le modalità di aspirazione: modalità massima (20 KPa per 25 minuti) e modalità standard (15 KPa per 40 minuti). Così potrai facilmente catturare peli di animali domestici, polvere, detriti, briciole, cibo per animali domestici e altri pasticci con facilità. Il fatto che sia senza fili garantisce un’ampio raggio di movimento in casa senza più preoccuparsi se il cavo ci arrivi o no e dover cambiare sempre presa della corrente.

Grazie alla batteria ricaricabile a 6 celle da 2200 mAh offre fino a 40 minuti di autonomia ininterrotta in modalità minima e 25 minuti di autonomia in modalità standard. Puoi usarlo per la pulizia di scale, stanze, dormitori e in tutta la casa. Leggerissimo, è adatto a tutte le persone, senza stancarsi. La tecnologia ciclonica a 5 stadi e la rete ad alta densità, fa sì che possa catturare il 99,99% delle particelle di polvere microscopiche fino a 0,1 micron. Facile poi lo svuotamento grazie al design “One-Button Dust Dumping” semplifica lo svuotamento.

Infine, parliamo di un aspirapolvere senza fili multifunzione 6 in 1 grazie agli accessori che troverai nella confezione, come una spazzola per pavimenti motorizzata aggiornata, una fessura lunga e una spazzola 2 in 1, ideale anche per togliere i peli e lo sporco da poltrone e divani. Insomma, corri ad acquistare questo elettrodomestico scontato di quasi il 100%, che pagherai 99,99 euro!

