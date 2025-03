Aspirapolvere senza fili Rowenta: la migliore di tutte in svendita su Amazon

La scopa elettrica più ambita in assoluto oggi può essere tua ad un prezzo stracciato! Stiamo parlando ovviamente dell’Aspirapolvere senza fili Rowenta X-PERT 6.60, al momento disponibile su Amazon a soli 129 euro con un mega sconto del 19%.

La spedizione è gratuita ed è possibile anche effettuare il pagamento in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitato e gli articoli stanno andando a ruba!

Aspirapolvere senza fili Rowenta X-PERT 6.60: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Aspirapolvere senza fili Rowenta X-PERT 6.60 è un elettrodomestico top di gamma che permette di rendere impeccabile ogni angolo di casa con il minimo sforzo.

Si contraddistingue per un potente motore da 100 W grazie al quale è possibile eliminare qualsiasi tipologia di sporco, anche quello più ostinato, da tutti i tipi di pavimenti.

Non è da meno la sua enorme batteria rimovibile da 18 V che offre un’autonomia fino a 45 minuti se utilizzato in modalità aspirabriciole e Eco, così da poter pulire tutta casa senza interruzioni e nella massima comodità. Anche la modalità di utilizzo è davvero semplice in quanto il design dell’elettrodomestico è sottile e super leggero per poter essere manovrato da qualsiasi tipologia di utente in maniera confortevole.

Allo stesso modo, la manutenzione del dispositivo non implica operazioni complicate: il suo contenitore della polvere da 0.55 litri è facile da svuotare, ed ha parti completamente lavabili con acqua per mantenere l’apparecchio pulito e assicurare prestazioni di lunga durata.

