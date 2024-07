Aspirapolvere senza fili Tineco a 250 EURO IN MENO: applica il DOPPIO SCONTO

Sei alla ricerca di un alleato super efficiente per le tue pulizie domestiche? Prova immediatamente l’Aspirapolvere Senza Fili Tineco FLOOR ONE S3! Oggi è disponibile su Amazon a soli 249 euro con un mega sconto del 34% ed un ulteriore coupon di 80 euro da applicare al momento dell’ordine.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 250 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Un doppio sconto del genere è davvero eccezionale, approfittane il prima possibile!

Aspirapolvere Senza Fili Tineco FLOOR ONE S3: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Aspirapolvere Senza Fili Tineco FLOOR ONE S3 è un alleato per le pulizie domestiche di cui non potrai più fare a meno.

È dotato della tecnologia smart iLoop che permette di pulire in profondità pavimenti, piastrelle e altri materiali, sia asciutti che bagnati, modificando aspirazione ed uso di acqua in base alle diverse esigenze del momento. In particolare, il serbatoio doppio tiene acqua ed eventuale detersivo separati dallo sporco raccolto così da garantire una pulizia davvero impeccabile in ogni angolo di casa.

La modalità di utilizzo è semplicissima in quanto il dispositivo funziona tranquillamente senza fili, pesa solo 4,5 kg e, grazie alla batteria da 4000mAh, vanta un’autonomia elevatissima che arriva a fino 35 minuti di lavoro ininterrotto. In più, in grande schermo integrato a LED fornisce tutte le informazioni necessarie durante e dopo la pulizia del pavimento, oltre ad aiutarti con un’utilissima assistente vocale e con una connessione all’app su smartphone.

