Aspirapolvere senza fili ultraleggero 6 in 1 con COUPON FOLLE (-80%)

L’aspirapolvere senza fili ultraleggero 6 in 1 del marchio specializzato YISORA è in sconto su Amazon dell’80% grazie a un folle coupon omaggio. Il prezzo di questo aspirapolvere è pari a 449,95 euro, ma grazie alla clamorosa offerta di Amazon lo puoi acquistare a soli 90 euro. Consigliato a chiunque voglia eseguire la pulizia della propria casa, auto o di qualsiasi altro luogo in modo efficace e rapido. Per tutti i clienti Prime la spedizione è gratuita.

Aspirapolvere senza fili YISORA: prezzo crollato grazie al coupon dell’80%

L’aspirazione di questo aspirapolvere è allo stesso tempo potente e impressionante, grazie a un motore da 175W. Se lo usi in modalità massima, magari perché hai pochi minuti a disposizione, l’autonomia è pari a 25 minuti. Se invece hai bisogno di pulire più di un ambiente della tua casa o vuoi procedere con una pulizia approfondita dell’auto, hai a disposizione la modalità standard che riduce la potenza a 15 KPa permettendoti di usare l’aspirapolvere per 40 minuti.

Un altro suo punto di forza è la sorprendente leggerezza, tanto da poterlo trasportarlo senza alcun sforzo in ogni parte della casa, in cantina o in garage. Dimentica i pesanti aspirapolveri di una volta, quando avevi bisogno di una prolunga lunga metri e metri per poterli usare, per poi alla fine della giornata sentire dolori dappertutto.

Che sia il pavimento o il sedile dell’auto, il divano o le tende, le scale o il giardino, l’aspirapolvere senza fili YISORA N300 è pronto ad alleggerirti il compito delle pulizie in maniera definitiva. Approfitta del maxi coupon omaggio del valore dell’80% per acquistarlo a soli 90 euro.

