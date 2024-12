Aspirapolvere senza filo Dyson a 120€ in meno con il super sconto eBay

Non accontentarti di una scopa elettrica come tutte le altre, ma punta su un vero e proprio modello top di gamma che oggi puoi acquistare ad un prezzo davvero scontatissimo! Stiamo parlando dell’Aspirapolvere senza filo Dyson V8 Advanced, al momento disponibile a soli 279 euro con uno sconto bomba del 30%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 120 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in tre piccole rate a tasso zero con Klarna. Cosa aspetti? Un promozione del genere non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

Aspirapolvere senza filo Dyson V8 Advanced: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Aspirapolvere senza filo Dyson V8 Advanced è un elettrodomestico top di gamma perfetto per pulire tutta casa in maniera veloce ed impeccabile.

Innanzitutto, è dotata di una spazzola Motorbar che pulisce in profondità tappeti e pavimenti, districando peli di animali e capelli in modo automatico, evitando che gli si avvolgano intorno. Per questo motivo è particolarmente adatta per le case con animali domestici così da rendere sempre splendente qualsiasi pavimento.

Un’altra caratteristica di spicco è la sua capacità di emettere un suono bassissimo grazie alle vie aeree aerodinamiche e al flusso d’aria diretto in schiuma a cellule aperte attorno al motore. In più il feltro acustico assorbe le vibrazioni e riduce ancora di più il rumore.

Tra l’altro, il sistema di filtrazione completamente sigillato cattura la polvere e sigilla più del 99% delle particelle microscopiche così da garantire sempre aria sana e pulita in casa.

Oggi l’Aspirapolvere senza filo Dyson V8 Advanced è disponibile su eBay a soli 279 euro con uno sconto bomba del 30%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 120 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Cosa aspetti? Un promozione del genere non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.