Aspirapolvere Senza Filo Dyson a 150€ in meno con lo sconto eBay

Non accontentarti di una scopa elettrica comune, ma cogli al volo questa occasione speciale per accaparrarti l’Aspirapolvere Senza Filo Dyson V11 Advanced! Oggi è disponibile su eBay a soli 449 euro grazie ad uno sconto bomba del 25%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Ma fai in fretta, la promozione è limitata e gli articoli stanno andando a ruba!

Aspirapolvere Senza Filo Dyson V11 Advanced: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Aspirapolvere Senza Filo Dyson V11 Advanced è un modello top di gamma nel settore delle scope elettriche, perfetta per rendere qualsiasi superficie più splendente che mai!

Si contraddistingue dagli altri modelli sul mercato per la sua potenza di aspirazione da 200AW e, in più, si adatta intelligentemente ai diversi tipi di pavimento, garantendo sempre una pulizia ottimale in ogni angolo di casa. In particolare, la sua Spazzola Motorbar pulisce in profondità pavimenti e tappeti, districando peli e capelli dal rullo della spazzola così da evitare che questi gli si avvolgano intorno.

La modalità di utilizzo è semplicissima e potrai scegliere tra tre modalità di potenza in base alle tue esigenze: Eco, per le pulizie quotidiane ed un’autonomia maggiore; Med, per le pulizie settimanali e Boost, per lo sporco ostinato. Allo stesso tempo la tecnologia Dyson di ottimizzazione della potenza e il grilletto per il risparmio della batteria consentono di arrivare fino a 60 minuti di autonomia.

In più il meccanismo “punta e spara” espelle in modo igienico polvere e detriti in profondità nel contenitore, in un’unica azione, quindi non è necessario toccare lo sporco.

