Aspirapolvere Senza Filo Dyson a 200€ in meno: occasione irripetibile su eBay

È la scopa elettrica più desiderata in assoluto, ed oggi può essere tua ad un prezzo piccolissimo! Ovviamente stiamo parlando dell’Aspirapolvere Senza Filo Dyson Cyclone V10 Absolute, al momento disponibile su eBay a soli 399 euro con un mega sconto del 33%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 200 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Approfitta il prima possibile della promozione, è davvero un’occasione irripetibile!

Tutte le funzionalità dell’Aspirapolvere Senza Filo Dyson Cyclone V10 Absolute

L’Aspirapolvere Senza Filo Dyson Cyclone V10 Absolute è l’elettrodomestico che hai sempre desiderato, ed oggi puoi acquistarlo ad un prezzo ridicolo.

Questo modello top di gamma si contraddistingue per la rinomata tecnologia Dyson che permette di pulire ogni tipo di superficie, come i pavimenti in legno, i tappeti e tanto altro ancora, eliminando in un attimo anche lo sporco più ostinato.

A renderla unica è, in primis, la sua innovativa Spazzola Motorbar che pulisce tutto in profondità, districando in automatico peli e capelli dal rullo per garantire risultati impeccabili con il minimo sforzo. In più potrai scegliere tra tre modalità di pulizia in base alle tue esigenze del momento.

Un’altra caratteristica importante è la sua batteria che risulta potentissima e che offre ben 60 minuti di autonomia senza nessun calo delle prestazioni. Tra l’altro, grazie al meccanismo a grilletto, è possibile espellere in modo igienico tutta la polvere e i detriti dal contenitore con un solo gesto, senza sporcarsi le mani.

Per di più, la scopa elettrica ha in dotazione una serie di spazzole multifunzionali da intercambiare in un attimo per trasformarla in una versatile aspirapolvere portatile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.