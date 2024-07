Aspirapolvere senza filo Dyson: RISPARMIA 100€ sul TOP DI GAMMA nelle pulizie

Casa splendente al minimo sforzo? Prova l’elettrodomestico top di gamma del settore e che oggi può essere tuo ad un prezzo davvero mai visto prima! Parliamo dell’Aspirapolvere senza filo Dyson V8, al momento disponibile su eBay a soli 299 euro con un mega sconto del 25%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Un’occasione così conveniente non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

Aspirapolvere senza filo Dyson V8: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Aspirapolvere senza filo Dyson V8 è un vero e proprio modello top di gamma del settore in quanto vanta delle specifiche tecniche di altissimo livello.

Innanzitutto il motore digitale Dyson V8 genera una potenza di aspirazione maggiore rispetto ad altre scope senza filo, così da garantire una pulizia impeccabile su qualsiasi tipologia di pavimenti.

Nello specifico è dotato di 15 cicloni compatti che generano un’elevata forza centrifuga per catturare sporco e residui dappertutto. Inoltre, attivando la Modalità Power, hai a disposizione fino a 7 minuti di aspirazione più potente per le aree più difficili da pulire.

Questo modello è alimentato da una nuova batteria nichel-cobalto-alluminio che assicura fino a 40 minuti di aspirazione senza cali di prestazione. Le rigide setole in nylon penetrano a fondo tra le fibre dei tappeti per rimuovere lo sporco difficile, mentre i filamenti antistatici in fibra di carbonio rimuovono la polvere fine dai pavimenti.

La modalità di utilizzo è più semplice che mai in quanto il dispositivo è leggero e bilanciato per la pulizia dal pavimento al soffitto. Inoltre, puoi trasformarlo in un attimo in un’aspirapolvere portatile per pulizie veloci, di zone specifiche o punti difficili.

