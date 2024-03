Aspirapolvere senza filo Dyson V8 al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni da Unieuro

Tra le nuove offerte di Unieuro segnaliamo quella che ha per protagonista l’aspirapolvere senza filo Dyson V8. Fino al 28 marzo sarà disponibile a 279,90 euro, il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni (299 euro, ndr), per un risparmio di circa 120 euro rispetto al prezzo consigliato di 399 euro.

Dyson V8 è un aspirapolvere progettato per case con animali domestici. Il suo fiore all’occhiello è la tecnologia anti-groviglio, grazie alla quale districa in automatico peli e capelli dal rullo della spazzola. In definitiva, è uno dei migliori aspirapolvere senza filo oggi disponibili sul mercato.

Aspirapolvere senza filo Dyson V8 in offerta a 279,90 euro sul sito di Unieuro

In aggiunta alla tecnologia proprietaria anti-groviglio, il modello Dyson V8 offre il massimo della potenza fino a 40 minuti, senza cali di prestazione. In questo modo la pulizia è più veloce e profonda.

Un ulteriore punto di forza è il sistema di filtrazione avanzato integrato sull’aspirapolvere, che cattura il 99,99% delle particelle microscopiche fino a 0,3 micron. Così facendo, l’aria della casa diventerà in automatico più pulita, dal momento che il pelo degli animali domestici rappresenta una fonte di inquinamento.

Il modello Dyson in offerta in queste ore sul sito ufficiale di Unieuro è inoltre capace di trasformarsi rapidamente in un aspirapolvere portatile. Si tratta di una caratteristica indispensabile per poter pulire in profondità tutti gli ambienti della casa.

L’aspirapolvere senza filo Dyson V8 è in offerta a soli 279,90 euro sul sito unieuro.it fino al prossimo 28 marzo. La consegna è gratuita, in più è possibile pagare in tre rate da 93,30 euro senza interessi con Klarna o PayPal.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.