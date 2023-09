Aspirapolvere senza sacco 3 in 1 BLACK+DECKER: tua a meno di 51€ su Amazon (-41%)

Il BLACK+DECKER BXVMS600E è un versatile aspirapolvere 3 in 1 progettato per semplificare la pulizia di casa tua. Con una potenza di 600W, questa scopa elettrica può affrontare facilmente polvere, sporco e detriti su vari tipi di superfici. E’ in grado di funzionare in tre diverse modalità: scopa elettrica, aspirapolvere a mano e aspirapolvere a lancia.

Questa versatilità lo rende adatto per la pulizia di pavimenti, tappeti, divani e altre superfici, e puoi sfruttarla anche tu acquistandolo oggi su Amazon a un prezzo decisamente vantaggioso, ovverosia 51€. Lo sconto è del 41% e le spedizioni sono gratis via Prime.

Aspirapolvere 3 in 1

L’aspirapolvere 3 in 1 BXVMS600E è dotato di un cavo da 6 metri, che ti offre un ampio raggio d’azione senza dover cambiare frequentemente la presa di corrente. Puoi coprire facilmente diverse stanze senza interruzioni. Utilizza la tecnologia ciclonica per separare efficacemente la polvere dall’aria, evitando la necessità di sacchetti usa e getta. Puoi semplicemente svuotare il contenitore quando è pieno.

Il filtro EPA (Efficient Particulate Air) è progettato per catturare particelle di polvere sottili e allergeni, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria in casa tua. È particolarmente utile se hai allergie o sensibilità respiratorie. Questo aspirapolvere è inoltre leggero e facile da maneggiare. Puoi spostarlo agevolmente in tutta la casa senza affaticarti.

L’aspirapolvere BLACK+DECKER BXVMS600E è una soluzione pratica per mantenere la tua casa pulita ed è particolarmente adatto per chi ha bisogno di versatilità nella pulizia quotidiana. Con la sua potenza, il cavo lungo e la tecnologia ciclonica, ti aiuterà a rimuovere lo sporco e a mantenere la tua casa fresca e pulita.

