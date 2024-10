Aspirapolvere Senza Sacco Philips a meno di 80€: sconto super del 43%

Ecco un ottimo assistente nelle pulizie di casa che oggi puoi acquistare ad un prezzo che non è mai stato così basso! Si tratta dell’Aspirapolvere Senza Sacco Philips Domestic Appliances, al momento disponibile a soli 79 euro con un mega sconto del 43%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della super offerta, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Aspirapolvere Senza Sacco Philips Domestic Appliances: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Aspirapolvere Senza Sacco Philips Domestic Appliances è un elettrodomestico top di gamma che oggi puoi acquistare ad un prezzo mai visto prima.

È dotata di un motore da 850 W che offre un’elevata potenza di aspirazione per risultati di pulizia perfetti in ogni angolo di casa con il minimo sforzo. In più l’innovativa tecnologia PowerCyclone 4 è in grado di accelerare il flusso d’aria nella camera dell’aspirapolvere, garantendo una potenza di lunga durata con prestazioni sempre ottimali.

La modalità di utilizzo è più semplice che mai anche grazie al pedale presente sulla spazzola multiuso che permette di cambiare modalità di pulizia: questo vuol dire che in un attimo è possibile passare dalla modalità aspira tappeti a quella aspira pavimenti così da avere risultati impeccabili dappertutto.

Oltre ad una pulizia al top, l’aspirapolvere consente di respirare aria più sana in tutta casa in quanto l’elevata potenza di aspirazione, la spazzola multiuso e il sistema di filtraggio Super Clean Air catturano il 99,9% delle particelle di polvere.

