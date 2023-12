Aspirapolvere + spazzola senza fili a soli 119 euro: da Cenerentola diventerai Principessa!

Offerta ideale per quanti vogliono dare una svolta alle proprie faccende domestiche, riponendo vecchi utensili risalenti al secolo scorso e dotandosi di accessori moderni, leggeri, senza fili, che quasi azzerano ogni fatica. Dreame U10 è un’Aspirapolvere senza fili, 100AW di potenza, Autonomia 40 Minuti, con abbinata Spazzola Multi-Superficie Luci LED, Leggera, Filtrazione Avanzata, capace di rimuovere i peli di animali e di pulire con delicatezza anche i tappeti. Oggi la paghi con il 20% di sconto solo 119,00 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Dreame U10 Aspirapolvere senza fili: le caratteristiche

Il motore brushless rapido da 100.000 giri/min genera una forte potenza di aspirazione di 100AW. Con il suo aiuto, l’aspirapolvere a batteria Dreame U10 estrae capelli, sporco e polvere in un solo secondo da qualsiasi punto in cui si possano nascondere. La pulizia è semplice grazie alla spazzola multi-superficie e alla luce LED. Un pacchetto di 5 lampadine illumina automaticamente gli spazi poco luminosi mentre la spazzola raccoglie sporco, capelli e polvere da diversi pavimenti.

L’avanzato sistema di filtraggio a cinque strati cattura le polveri sottili con un’efficienza fino al 99,9%, garantendo un’aria pulita e sicura. Un filtraggio efficace blocca la polvere per una respirazione più fresca.

Un gruppo di batteria staccabile da 7×2000 mAh consente di pulire senza fili per 40 minuti ininterrotti con un’aspirazione senza sbavature. La ricarica è possibile in qualsiasi momento e ovunque, con una sola pressione per sostituire il leggero pacco batteria. Il contenitore per la polvere da 0,5 l può essere staccato facilmente premendo un solo pulsante e lo sporco può essere scaricato comodamente nel cestino dei rifiuti. Il contenitore per la polvere e i filtri lavabili ne assicurano la manutenzione senza alcuno sforzo.

