TENTAZIONE EBAY: l'aspirapolvere a traino Dyson oggi la paghi 100 euro in MENO!

Su Ebay sono attivi tanti annunci interessanti, come quello relativo a questa Aspirapolvere a traino Dyson Big Ball Parquet 2, in colore grigio. Leggera, maneggevole, multifunzione. Oggi lo paghi 299 euro grazie allo sconto del 25%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Aspirapolvere a traino Dyson Big Ball Parquet 2: le caratteristiche

L’aspirapolvere a traino Dyson Big Ball Parquet rimuove la polvere e i detriti in un’unica azione, senza nessun contatto diretto. Riprende la posizione corretta automaticamente per pulire tutte le superfici. Grazie al baricentro basso all’interno della sfera, si raddrizza da solo in caso di ribaltamento. Per una manovrabilità ottimizzata e una pulizia senza interruzioni.

Nella confezione troverai: Aspirapolvere Dyson Big Ball Multifloor 2, Spazzola pneumatic, Accessorio multifunzione, Spazzola per imbottiti, Spazzola articolata per pavimenti duri. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.