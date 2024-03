Assassin's Creed Mirage PS5 ad un prezzo DA SOGNO: è l'occasione per i VERI GAMER

È considerato da sempre come una delle saghe videoludiche più di successo in assoluto, e ancora oggi continua a vantare milioni di fan in tutto il mondo. Pubblicato da Ubisoft lo scorso anno, Assassin’s Creed Mirage nella sua versione per PS5 è in sconto solo oggi ad un prezzo unico su Amazon. Puoi pagarlo 29,99 euro, con uno sconto del 34% che lo rende un’occasione imperdibile per i veri appassionati di gaming. Si tratta della Launch Edition, una versione esclusiva di Amazon con alcuni contenuti extra inclusi. Fallo tuo oggi stesso, ti godi una storia meravigliosa pregna di storia e ambientazioni uguali alle originali.

Assassin’s Creed Mirage PS5: il capitolo più amato, così diventi il Maestro Assassino

Sviluppato e pubblicato da Ubisoft, Assassin’s Creed Mirage è il tredicesimo capitolo della saga ed è il successore di Valhalla uscito nel 2020. Ambientato nella Bagdad del IX secolo durante l’epoca d’oro islamica, ti darà modo di vivere un’avventura senza precedenti. Descritto come un capitolo che ritorna alle origini della serie, darà libro sfogo ad una narrazione lineare e ad un gameplay stealth.

La storia è antecedente alle avventure di Basim Ibn Ishaq, e ti darà modo di scoprire la sua transizione da ladro di strada a membro a pieno titolo della Confraternita degli Assassini. Che lottano per la pace e la libertà contro l’Ordine dei Templari. Con la Launch Edition esclusiva di Amazon, potrai anche riscattare gratuitamente la Mappa di Bagdad ed un set di tre litografie. Il gameplay è in una versione aggiornata, con alcune caratteristiche che hanno reso famosa la saga per oltre 15 anni. Tra acrobazie e uccisioni furtive, diventerai un vero assassino.

