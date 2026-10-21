Assegno di invalidità contributivo, fino a 2.100 euro in più all’anno: chi ha diritto all’integrazione

La decorrenza può partire dal 1° agosto 2025, con la possibilità di ricevere anche gli arretrati.

Per anni una parte dei titolari di assegno ordinario di invalidità è rimasta fuori da un aiuto riconosciuto ad altri beneficiari della stessa prestazione. La questione era tecnica, ma le conseguenze erano molto concrete: chi aveva almeno un contributo versato prima del 1996 poteva vedersi alzare l’assegno fino al trattamento minimo INPS; chi invece era nel sistema contributivo no.

La svolta è arrivata con la sentenza n. 94 del 3 luglio 2025, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima l’esclusione prevista dalla riforma Dini del 1995. Poi è intervenuto l’INPS, con la circolare n. 20 del 25 febbraio 2026, spiegando tempi, destinatari e regole pratiche. Da quel momento, per molti assegni bassi, si è aperta una strada che fino ad allora era rimasta chiusa.

Va chiarito un punto: l’assegno ordinario di invalidità non è l’invalidità civile. È una prestazione previdenziale riconosciuta a chi, per una malattia fisica o mentale, ha una capacità di lavoro ridotta in modo permanente a meno di un terzo. Servono almeno cinque anni di contributi, cioè 260 settimane, di cui 156 nei cinque anni prima della domanda. E chi lo riceve può continuare a lavorare.

Chi può ottenere l’aumento: contributivi puri, Gestione Separata e opzione contributiva

La novità riguarda soprattutto i contributivi puri, cioè i lavoratori senza contributi accreditati prima del 1° gennaio 1996, con assegno calcolato interamente con il metodo contributivo. Erano proprio loro, fino alla decisione della Consulta, a non poter accedere all’integrazione al minimo, anche quando l’importo mensile era molto basso.

Verifica dei documenti con un consulente per l’assegno ordinario di invalidità e l’integrazione al minimo.

Tra i possibili beneficiari rientrano anche gli iscritti alla Gestione Separata INPS e chi ha scelto l’opzione contributiva. Ma non basta essere titolari dell’assegno. L’importo deve essere inferiore al minimo e i redditi devono restare sotto le soglie previste dalla legge. L’INPS, quindi, deve controllare sia l’assegno sia la situazione reddituale del beneficiario.

La prestazione resta pagata per 13 mensilità e non prevede un requisito di età, a differenza di altre misure previdenziali. Di solito i patronati lo spiegano così a chi chiede una verifica: “Il riconoscimento dipende dai dati già presenti negli archivi e dai redditi dichiarati”. Tradotto: se i dati non sono aggiornati, l’aumento può non partire.

Importi 2026 e arretrati: quanto può crescere l’assegno mensile

Per il 2026 il riferimento è il trattamento minimo INPS, pari a 611,85 euro al mese, cioè 7.954,05 euro l’anno. Se l’assegno ordinario di invalidità calcolato sui contributi è più basso, l’INPS può portarlo fino a quella cifra, sempre nel rispetto dei limiti di reddito. La decorrenza, come indicato dall’Istituto, non può andare oltre il 1° agosto 2025.

Un esempio rende meglio l’idea. Un titolare contributivo puro con un assegno lordo di 450 euro al mese e un reddito personale annuo di 6.000 euro potrebbe arrivare a 611,85 euro mensili. La differenza sarebbe di 161,85 euro per ogni mensilità, pari a circa 2.104 euro lordi l’anno su 13 mensilità. È però un calcolo indicativo: l’importo reale dipende dai contributi e dai redditi accertati.

Il nodo più delicato resta quello delle soglie. Nel 2026 il reddito personale non deve superare 15.908,10 euro, cioè il doppio del minimo annuo. Per chi è sposato conta anche il reddito della coppia, che deve restare entro 31.816,20 euro, pari a quattro volte il minimo. Per l’assegno ordinario di invalidità non è prevista un’integrazione parziale: se si supera il limite, anche di poco, il beneficio si perde per intero.

Domanda, ricostituzione e riesame: le mosse per non perdere il beneficio

In alcuni casi l’integrazione al minimo può arrivare d’ufficio, se l’INPS ha già tutti i dati reddituali necessari. Quando invece quelle informazioni mancano o non sono aggiornate, il titolare deve presentare una ricostituzione reddituale, comunicando i redditi utili al controllo. È proprio qui che molti rischiano di bloccarsi, magari senza accorgersene.

Chi in passato aveva fatto domanda e aveva ricevuto un rigetto solo perché rientrava nel sistema contributivo può chiedere il riesame della posizione. Questa possibilità, però, non vale se sulla stessa vicenda c’è già una sentenza passata in giudicato. Per questo controllare bene documenti, contributi, redditi, decorrenze ed eventuali arretrati non è una semplice formalità.

La scelta più prudente è rivolgersi a un patronato, che offre assistenza gratuita e può verificare se ci sono somme ancora da riconoscere. Resta poi un ultimo punto: quando l’assegno ordinario di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia, l’integrazione al minimo non si mantiene. La pensione, però, non può essere più bassa dell’assegno ricevuto prima della trasformazione, al netto dell’integrazione. Per molti beneficiari, la differenza sta tutta qui.