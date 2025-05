Assicurati una casa più smart con l'interruttore intelligente Shelly Plus 1 a soli 16€

Vuoi rendere la tua casa più intelligente senza spendere una fortuna? Grazie a Shelly Plus 1, oggi puoi farlo con un investimento minimo di soli 16,99 euro con uno sconto conveniente del 7%. Questo piccolo dispositivo sta rivoluzionando il mondo della domotica, offrendo una soluzione versatile e accessibile per chiunque desideri automatizzare la propria abitazione.

Un alleato compatto per la tua casa smart

Con un peso minimo e dimensioni ultra compatte, Shelly Plus 1 si adatta perfettamente dietro gli interruttori tradizionali o nei quadri elettrici. La sua forza sta nella versatilità: è in grado di controllare luci, riscaldamento, porte del garage, sistemi di sicurezza e persino strisce LED. È la soluzione ideale per chi cerca un modo semplice per iniziare a costruire una smart home.

Dotato di Wi-Fi e Bluetooth integrati, Shelly Plus 1 si connette direttamente alla rete domestica senza bisogno di hub aggiuntivi. Puoi gestirlo comodamente tramite l’app Shelly Smart Control, disponibile sia per iOS che per Android. Inoltre, è compatibile con i comandi vocali di Alexa e Google Home, rendendo l’esperienza ancora più intuitiva.

Automazione su misura per te

Una delle caratteristiche più apprezzate è la possibilità di creare programmi personalizzati. Ad esempio, puoi impostare lo spegnimento automatico delle luci a un orario specifico o sincronizzare il funzionamento degli elettrodomestici con l’alba e il tramonto. Non solo migliorerai la tua qualità di vita, ma otterrai anche un notevole risparmio energetico.

Shelly Plus 1 non delude nemmeno sul fronte della sicurezza. Supporta protocolli avanzati come MQTT, WSS e TLS, garantendo la protezione dei dati e la stabilità delle connessioni. Inoltre, grazie ai contatti a potenziale zero, è possibile controllare dispositivi con tensioni diverse in totale sicurezza. Il cuore tecnologico del dispositivo è il processore ESP32, che assicura prestazioni rapide e affidabili.

Dal suo debutto, Shelly Plus 1 si è affermato come uno dei prodotti più venduti nella categoria domotica su Amazon, conquistando gli utenti con la sua semplicità e le sue funzionalità avanzate. Prodotto da Shelly Europe, un leader nel settore IoT, rappresenta un investimento minimo per un massimo miglioramento della tua vita quotidiana.

Non perdere l’occasione di portare la tua casa nel futuro con un dispositivo così versatile e conveniente. Acquista subito Shelly Plus 1 su Amazon a soli 16,99 euro grazie ad uno sconto del 7% e scopri quanto può essere semplice e soddisfacente rendere la tua abitazione più intelligente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.