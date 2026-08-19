Assicurazione auto, nessuno controlla mai questo dettaglio e poi paga di più

Ogni anno gli automobilisti italiani pagano la polizza auto obbligatoria per poter circolare. La compagnia copre i danni causati a terzi in caso di incidente, ma il prezzo non è uguale per tutti: cambia in base alla città, al conducente e al rischio calcolato al momento del preventivo. Il punto è che molti si fermano al totale. Guardano la cifra, magari confrontano due offerte in fretta, e lasciano perdere le righe più importanti del contratto. Poi arriva il rinnovo. E la assicurazione auto costa di più.

Il profilo del conducente pesa più di quanto sembri

Il primo nodo è la persona che guida. Età, anzianità della patente, residenza e formula di guida sono tra le voci che le compagnie guardano con più attenzione quando calcolano il premio della RC Auto.

Un neopatentato, per esempio, viene considerato più rischioso di chi guida da vent’anni senza incidenti. Non è una valutazione personale, ma statistica. Anche il luogo di residenza conta: nelle zone dove ci sono più sinistri, furti o richieste di risarcimento, il prezzo tende a salire.

Napoli viene citata spesso come caso delicato, ma differenze possono emergere anche tra province vicine. Poi c’è un dettaglio che molti non leggono bene: la formula di guida. La guida libera permette a più persone di usare l’auto e di solito costa di più.

La guida esperta limita il volante a conducenti con una certa età o esperienza. La guida esclusiva restringe l’uso a una sola persona o ai nominativi indicati nel contratto. Il risparmio può esserci, certo. Ma il vincolo va rispettato. Se dopo un incidente emerge che guidava una persona non prevista, la compagnia può rivalersi sull’assicurato. Una riga piccola, ma spesso decisiva.

Classe di merito e sinistri: l’attestato di rischio può far salire il conto

La storia assicurativa di un automobilista è scritta nell’attestato di rischio, oggi digitale e consultato dalle compagnie quando preparano un preventivo. Dentro ci sono la classe di merito e i sinistri precedenti, distinti in base alla responsabilità: principale, paritaria o con concorso di colpa.

La scala va dalla classe 1 alla classe 18. La prima indica i profili più virtuosi; salendo, aumenta la sinistrosità e di conseguenza anche il premio. È il meccanismo del bonus-malus. Se in un anno non si provocano incidenti con responsabilità, si può migliorare la classe. Se invece si viene riconosciuti responsabili in misura maggioritaria, oltre il 50%, si sale di due categorie e la polizza diventa più cara.

La regola è semplice, ma spesso ci si accorge dell’effetto solo al rinnovo, quando il prezzo appare più alto. Anche un incidente che sembrava chiuso può lasciare traccia se la compagnia ha liquidato il danno. Per questo l’attestato di rischio va controllato prima di cambiare assicurazione, non dopo.

Immatricolazione, cilindrata e uso dell’auto: il veicolo fa la differenza

Non conta solo chi guida. Conta anche quale auto viene assicurata, quando è stata immatricolata e come viene usata. Le compagnie valutano la data di immatricolazione, i cavalli fiscali, la cilindrata, l’alimentazione, la presenza di eventuali sistemi antifurto e l’uso dichiarato del mezzo.

Un’auto recente può essere vista come più sicura rispetto a un veicolo datato, anche se il valore commerciale più alto può incidere su garanzie come furto e incendio. La cilindrata resta un dato importante: i cavalli fiscali derivano da tabelle legate ai centimetri cubici del motore e, quando la potenza cresce, può aumentare anche il premio.

Per fare un esempio, una vettura tra 1.372,6 e 1.505,8 cc corrisponde a 16 cavalli fiscali, mentre tra 1.930,6 e 2.080,1 cc si arriva a 20. Anche l’alimentazione entra nel calcolo. Le auto diesel, a GPL o metano possono essere collegate a percorrenze medie più alte e quindi a un rischio maggiore. Infine c’è l’uso dichiarato: un’auto usata ogni mattina nel tragitto casa-lavoro, magari nel traffico delle 8, non ha lo stesso peso di una macchina presa solo nel fine settimana. Dirlo nel modo corretto evita problemi. E brutte sorprese.

Coperture, tasse e scatola nera: le voci che gonfiano il prezzo finale

Il costo della assicurazione auto non dipende solo dalla RC obbligatoria. Sul prezzo finale incidono anche garanzie accessorie, massimali, franchigie, imposte e dispositivi come la scatola nera.

Le coperture facoltative — assistenza stradale, furto e incendio, Kasko, cristalli, tutela legale, eventi atmosferici e infortuni del conducente — aumentano la protezione, ma fanno salire il conto. A volte una garanzia è già nel pacchetto, come può accadere per l’assistenza stradale. Altre volte si paga a parte.

Il massimale indica il limite massimo di risarcimento: sceglierlo più alto può far crescere il premio. Una franchigia più elevata, invece, può ridurlo, perché lascia una parte del danno a carico dell’assicurato. Poi ci sono le tasse.

Sulla RC Auto pesa l’Imposta provinciale sulle assicurazioni, con aliquota base del 12,5%, modificabile dagli enti locali tra il 9% e il 16%, più il contributo al Servizio sanitario nazionale, pari al 10,5%. Le garanzie accessorie sono invece soggette a IVA al 22%.

Quanto alla black box, il dispositivo che registra dati utili sulla guida e sui sinistri può dare diritto a uno sconto, perché riduce il rischio di frodi e aiuta a ricostruire gli incidenti. Secondo dati IVASS, però, la sua diffusione è scesa dal 22,2% delle auto a fine 2018 al 17,7% a fine 2025.

Un’indagine Segugio.it ha indicato nel quarto trimestre 2025 un risparmio medio di 94,1 euro, quasi il 28% in meno rispetto allo stesso periodo del 2018. Meno convenienza, meno adesioni. Ed è qui che bisogna leggere bene: non sempre la voce più evidente è quella che fa pagare di più.