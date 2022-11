Assicurazioni animali domestici: quale soluzione scegliere?

Così come per noi esseri umani, anche per cani e gatti l’adozione di una polizza assicurativa è molto utile se non quasi indispensabile.

Che si tratti di danni verso terzi o di copertura sanitaria infatti, anche i nostri amici a quattro zampe possono usufruire di servizi appositi. L’assicurazione per animali domestici però, può essere molto costosa e trovare una soluzione integrata in un conto online può essere a dir poco comodo.

In questo contesto, SelfyCare Pet di SelfyConto, appare come una delle opzioni più appetibili sul mercato.

SelfyCare Pet prevede il rimborso delle spese veterinarie in caso di infortunio e malattia di cani e gatti), più una copertura facoltativa per responsabilità civile contro i danni che tali animali possono causare a terzi. Di fatto, tutto ciò che ti serve per vivere in totale relax con il tuo amico a quattro zampe.

SelfyConto: non solo l’assicurazioni per animali domestici

SelfyCare offre una copertura pressoché totale e risulta molto facile da gestire: basta infatti avere installata l’app di SelfyConto sullo smartphone per una gestione perfetta della polizza. Limitare i vantaggi di questo conto online alla sola polizza animali però, è a dir poco riduttivo.

Stiamo parlando di una piattaforma solida, che alle spalle può contare su Banca Mediolanum, un istituto che non necessita di particolari presentazioni.

Attraverso la già citata app mobile, è possibile effettuare attraverso il conto operazioni come bonifici istantanei, pagamento F24 e bollettini. La possibilità di investire denaro, con pochi e semplici tocchi di display, è un ulteriore vantaggio.

Si parla, sotto questo punto di vista, di fondi comuni, trading online e tante altre opzioni interessanti. La carta di debito legata a SelfyConto poi è gratuita, così come sono gratuiti i prelievi ATM in zona Euro.

L’assistenza di un team costituito da Banking Specialist esperti e motivati poi, garantisce pieno supporto in qualunque occasione.

Insomma, tirando le somme SelfyConto si dimostra il conto online ideale per pressoché qualunque necessità e contesto.

