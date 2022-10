Assicurazioni viaggio e carte prepagate: quale scegliere?

Tra i tanti servizi offerti dalle carte prepagate sono sempre più frequenti le assicurazioni viaggio. Molto spesso però, si tratta di proposte poco concrete che, nel momento del bisogno, si rivelano inefficaci.

In realtà però, esistono piattaforme in grado di offrire comunque un servizio valido sotto questo punto di vista. Revolut, per esempio, tra i tanti vantaggi che propone ai suoi clienti, include una formula assicurativa per chi viaggia che risulta alquanto interessante.

Con la sottoscrizione Premium infatti, è possibile ottenere copertura in caso di assistenza medica e dentistica globale oltre a una formula che protegge l’utente in caso di ritardo sui voli e smarrimento dei bagagli.

Una polizza dunque che, se abbinata alla possibilità di spendere, cambiare e trasferire somme illimitate di denaro a ottimi tassi di cambio (senza commissioni, dal lunedì al venerdì), rende Revolut Premium una delle migliori carte possibili per chi viaggia molto.

Assicurazioni viaggio e non solo: prova gratis Revolut Premium per 3 mesi

Revolut Premium offre molto di più rispetto alle appena citate assicurazioni viaggio.

Per esempio, si parla di un’altra formula di copertura assicurativa sugli acquisti online, in caso di articoli danneggiati o rubati. La possibilità di inviare denaro in tempi brevissimi in Italia e all’estero, può essere un altro vantaggio molto interessante in determinati contesti.

A ciò va aggiunta la possibilità di prelevare fino a 400 euro al mese tramite ATM e condizioni vantaggiose per chi intende effettuare trading di criptovalute. Non solo: tenendo conto dell’attuale promozione, Revolut Premium risulta ancora più alla portata di tutti.

Risulta infatti possibile ottenere questo servizio GRATIS per 3 mesi, creando un nuovo conto e richiedendo l’attivazione di questa promozione. Una volta effettuata la prima operazione (con carta virtuale o fisica) è possibile attivare i mesi di prova del servizio.

