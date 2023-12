ASUS AiO POTENTE ed ELEGANTE All-in-One con LCD 23" al minimo storico: OFFERTA A TEMPO

ASUS AiO A3402 è un desktop All-in-One (AiO) che offre un’esperienza informatica completa in un unico dispositivo elegante. Questo AiO è dotato di un ampio display da 23,8 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel). L’anti-riflesso riduce i fastidi causati dalla luce riflessa, garantendo una visione chiara anche in ambienti luminosi.

Un gioiello di tecnologia che difficilmente viene scontato e che pertanto, oggi che invece è in offerta a 699€ (sconto del 26%) andrebbe acquistato al volo senza pensarci su troppo. Anche perché si tratta di un’offerta a tempo, pertanto è destinata a svanire a breve e chissà per quanti mesi.

Processore Intel di 12a generazione e tanta potenza: è ASUS

È alimentato da un processore Intel Core di 12a generazione i5-1235U. Questo processore offre buone prestazioni per attività quotidiane, multitasking e intrattenimento multimediale. L’ASUS AiO A3402WBAK-WA230W è dotato di 8GB di RAM DDR4, che consente una gestione fluida delle applicazioni e delle attività quotidiane.

Lo storage è gestito da un veloce SSD PCIe da 512GB. Questo offre un avvio rapido del sistema operativo, tempi di caricamento delle applicazioni più brevi e un’esperienza informatica più reattiva complessivamente. Viene fornito con Windows 11 Home preinstallato, il che significa che avrai accesso alle ultime funzionalità e miglioramenti del sistema operativo Microsoft.

L’ASUS AiO ha un design elegante e minimalista con un telaio bianco che si adatta bene a qualsiasi ambiente domestico o per ufficio. Dispone di diverse porte e connessioni, tra cui porte USB, HDMI, una webcam integrata e connettività wireless per garantire che tu possa collegare tutti i tuoi dispositivi e accessori. In più è dotato di altoparlanti integrati che offrono un’esperienza audio decente per la riproduzione multimediale e le videochiamate.

L’ASUS AiO A3402WBAK-WA230W è dunque una soluzione completa per chi cerca un desktop all-in-one che sia elegante e in grado di gestire attività quotidiane come la navigazione web, l’elaborazione di documenti, lo streaming multimediale e le videochiamate. Con il suo display Full HD, processore Intel di 12a generazione e veloce SSD PCIe, offre buone prestazioni per un’ampia gamma di utilizzi oggi a una cifra irrisoria: appena 699€ (sconto del 26%) con un’offerta a tempo, e le spedizioni gratis via Prime.

