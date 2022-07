ASUS annuncia per l'Italia lo Zenbook più potente di sempre: Zenbook Pro 16X OLED

ASUS annuncia oggi la disponibilità italiana di tre laptop della nuova lineup Zenbook, ovverosia ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602), ASUS Zenbook 14 OLED (UX3402ZA) e ASUS Zenbook S 13 OLED (UM5302).

ASUS e la lineup Zenbook

I laptop delle nuove gamme Zenbook Pro e Zenbook S sono tutti caratterizzati da un design nuovo e moderno e dai più recenti processori ad alte prestazioni Intel Core serie H, GPU fino alle NVIDIA GeForce RTX serie 30 con i vantaggi dell’ecosistema NVIDIA Studio, oltre a una straordinaria serie di innovazioni che migliorano prestazioni e produttività Il look dei nuovi Zenbook è minimal e sofisticato, con bordi che rievocano diamanti con taglio a gradino e il nuovo logo ASUS in monogramma ‘A’ in rilievo sul telaio.

Inoltre, le nuove colorazioni permettono una maggiore espressione di stile dell’utente.

ASUS ha collaborato con NVIDIA per portare tutti i vantaggi di NVIDIA Studio ai nuovi laptop Zenbook, comprese le ottimizzazioni software e i driver NVIDIA Studio preinstallati per migliorare le prestazioni e l’affidabilità di tutte le applicazioni creative preferite dagli utenti. Gli artisti e i content creator saranno in grado di creare alla velocità dell’immaginazione grazie a vantaggi hardware dedicati che accelerano la progettazione 3D, l’editing video, il live streaming e i workflow di design grafico.

Inoltre, gli utenti possono accedere a strumenti esclusivi di NVIDIA come NVIDIA Omniverse per l’editing e la collaborazione in 3D, NVIDIA Broadcast per il livestreaming e NVIDIA Canvas per la pittura di paesaggi assistita dall’intelligenza artificiale. In estrema sintesi:

Lo Zenbook più potente di sempre, Zenbook Pro 16X OLED: il flagship Zenbook Pro 16X OLED ridefinisce il concetto di prestazioni dei portatili ultrasottili grazie al nuovo design AAS Ultra

il flagship Zenbook Pro 16X OLED ridefinisce il concetto di prestazioni dei portatili ultrasottili grazie al nuovo design AAS Ultra Il nuovo arrivato tra gli Zenbook S, ASUS Zenbook S13 OLED: L’ultrasottile e ultraleggero Zenbook S 13 OLED offre la massima portabilità, versatilità e potenza in solo 1 kg

L’ultrasottile e ultraleggero Zenbook S 13 OLED offre la massima portabilità, versatilità e potenza in solo 1 kg ASUS Zenbook 14 OLED, nuovo punto di riferimento per la perfezione portatile: Performance senza pari, portabilità estrema, suono straordinario e design incentrato sull’utente

Prezzi e disponibilità