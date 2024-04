ASUS Chromebook CX1: OTTIMO SCONTO su Amazon ancora per POCO

Se necessiti di un nuovo computer che sia potente e veloce e che ti permetta di svolgere facilmente tutte le tue attività quotidiane, devi assolutamente provare questo prodotto oggi in sconto su Amazon. Stiamo parlando dell’Asus Chromebook CX1, disponibile sulla piattaforma di e-commerce a un prezzo davvero eccezionale. Con uno sconto dell’11%, il prezzo finale del prodotto si fissa a soli 199,00€. Acquistalo ora, non perdere di vista questa clamorosa offerta!

Asus Chromebook CX1: approfitta dell’offerta oggi disponibile su Amazon

Questo fantastico prodotto si mostra subito con un ottimo display da 14 pollici nel suo chassis grigio ultra portatile. Il tutto, in tandem con un display antiriflesso FHD che massimizza l’area dello schermo, così da poter fruire di immagini sempre coinvolgenti che aumenteranno al tua produttività. È alimentato dal processore Intel Celeron N4500 1.1 Ghz che ti consentirà di avere delle esperienze sempre reattive con i tuoi programmi preferiti e le app dedite alla produttività, come Google Workspace e tante altre che avrai in un unico grande posto.

Questo Asus Chromebook riesce a incarcare lo stile e la portabilità di un notebook leggero da 1,47 kg e un aspetto molto trendy, progettato infatti per chi è sempre in movimento e ha bisogno di un dispositivo che sia sempre con sé. È abilitato con aggiornamenti automatici e protezione antivirus integrata, così da mantenerlo sempre protetto e sicuro. In più, dopo l’acquisto, potrai usufruire di ben 100 GB di spazio di archiviazione su Cloud grazie a Google One, così da mantenere tutti i tuoi file e foto all’interno del cloud per un anno.

Acquista subito questo prodotto su Amazon: oggi è disponibile con uno sconto dell’11%, col prezzo finale d’acquisto fissato a 199,00€.

