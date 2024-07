ASUS Chromebook da 14 pollici, la super offerta Prime Day di Amazon

Dare uno sguardo ai computer portatili disponibili su Amazon è sempre una delle pratiche più assidue degli utenti durante questi giorni. Con l’inizio dei Prime Day 2024 infatti gli utenti possono avere a disposizione tantissime offerte interessanti, tra le quali anche quella che riguarda l’ASUS Chromebook CX1. Questo straordinario laptop è in grado di fornire ottime prestazioni grazie al suo sistema operativo e anche una grande convenienza siccome costa poco.

Lo sconto di oggi su Amazon vede il 22% in meno rispetto al solito prezzo, che passa dunque da 229 a soli 179 €. Il tutto è compreso di due anni di garanzia e anche di spedizione rapida, per cui si tratta di un ottimo affare.

ASUS Chromebook Cx1 con Intel e ChromeOS: lo sconto è davvero clamoroso

Questo notebook di ASUS della linea Chromebook racchiude uno straordinario display da 14 pollici. In combinazione con un rivestimento antiriflesso, c’è una risoluzione in full HD, che consente dunque di avere delle immagini coinvolgenti per una produttività fuori dal comune pur costando pochissimo.

Alimentato dal processore Intel Celeron N4500, questo ASUS Chromebook CX1 offre prestazioni eccellenti. Complice anche la memoria RAM da 4 GB e il sistema operativo molto leggero, si tratta di una vera e propria scheggia. Non mancano tutte le principali funzioni di Google tra cui anche quelle legate al Play Store. Davvero ottima la sua portabilità, in quanto ha un peso di soli 1,47 kg.

Oggi però quello che stupisce è il prezzo di vendita, siccome questo computer portatile ha un costo di soli 179 € grazie al 22% di sconto. È compresa la garanzia di due anni e c’è la spedizione veloce per chi lo acquista.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.