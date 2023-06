ASUS Chromebook Flip a meno di 300€: BEST BUY senza paragoni

L’ASUS Chromebook Flip CX1400FKA è un notebook convertibile dalle dimensioni compatte, progettato per offrire flessibilità e praticità. Con il suo display touchscreen da 14 pollici, ti consente di utilizzare il dispositivo sia come un tradizionale laptop che come un tablet, grazie alla funzionalità di rotazione a 360 gradi.

ASUS Chromebook Flip, super notebook a super prezzo

Equipaggiato con un processore Intel Celeron N4500 e 4GB di RAM, l’ASUS Chromebook Flip CX1400FKA offre prestazioni sufficienti per gestire attività quotidiane come navigazione web, streaming multimediale, produttività e molto altro. L’archiviazione eMMC da 64 GB offre uno spazio sufficiente per memorizzare i tuoi file e documenti, mentre l’integrata scheda grafica Intel UHD Graphics 600 garantisce una riproduzione fluida dei contenuti multimediali.

Uno dei punti di forza di questo Chromebook è il sistema operativo ChromeOS di Google, che offre una piattaforma leggera e reattiva per eseguire le tue applicazioni preferite. Grazie all’integrazione di servizi Google come Gmail, Drive e Google Docs, avrai accesso a un’ampia gamma di strumenti per la produttività e la collaborazione online. Il design elegante e sottile dell’ASUS Chromebook Flip CX1400FKA, con una finitura argento lucido, conferisce al dispositivo un aspetto moderno e professionale. Inoltre, la durata della batteria fino a 12 ore ti consente di utilizzare il Chromebook per un’intera giornata senza doverlo ricaricare frequentemente.

Grazie alla connettività Wi-Fi integrata e alle porte USB e HDMI, potrai facilmente collegare dispositivi esterni, monitor aggiuntivi e accessori per soddisfare le tue esigenze di connettività. Insomma, come avete letto, l’ASUS Chromebook Flip CX1400FKA è un notebook convertibile versatile, con un touchscreen reattivo, prestazioni adeguate per l’uso quotidiano e un sistema operativo intuitivo. Il tutto al prezzo, ottimo, di 299€ con le spese di spedizione incluse.

