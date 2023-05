ASUS Chromebook Flip Meno 150 euro solo su Amazon

ASUS Chromebook Flip CX1400FKA è un laptop convertibile dal design elegante e moderno, perfetto per chi cerca un dispositivo leggero e versatile in grado di soddisfare esigenze di lavoro e di svago. La sua caratteristica principale è il display che ruota di 360° in modo da sfruttarlo al meglio in qualunque posizione. Il prezzo è davvero imbattibile, il taglio di costo proposto da Amazon è di quelli che capitano di rado: MENO 150 euro sul prezzo di listino. Risparmio garantito: 249 euro invece che 399! Ovviamente consegnato a casa in 24 ore con Amazon Prime.

Geniale, comodo e… economico!

Lo schermo rotante tattile da 14 pollici è una delle caratteristiche principali di ASUS Chromebook Flip. La risoluzione Full HD garantisce un’esperienza visiva nitida e definita, mentre il touch screen consente di utilizzare il laptop in modalità tablet e di gestirlo con facilità con dita e pennino.

Il processore Intel Celeron N4500 di ultima generazione, accompagnato da 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage eMMC, assicurano un’esperienza fluida e veloce. Le prestazioni di questo Chromebook sono al top per l’utilizzo quotidiano e il multitasking intenso.

ASUS Chromebook Flip CX1400FKA è dotato di porte USB-C, USB-A e microSD, fornendo la piena compatibilità con altri dispositivi. La batteria offre un’autonomia di oltre 10 ore, che lo rende perfetto per coloro che necessitano di un laptop sempre acceso e che non richieda costanti ricariche.

ASUS Chromebook Flip è stato progettato poi tenendo in considerazione la sicurezza. Chrome OS, sistema operativo facile da usare basato sul cloud, viene costantemente aggiornato per proteggere il dispositivo da possibili minacce, virus e malware. Inoltre, il chip di sicurezza Titan C integrato garantisce un’ulteriore protezione dei dati archiviati nel dispositivo.

ASUS Chromebook Flip CX1400FKA è una scelta intelligente per chi cerca un laptop leggero, versatile e performante, con un design elegante e una durata della batteria eccezionale.

Occasione da non lasciarsi sfuggire, da cogliere davvero al volo: ASUS Chromebook Flip CX1400FKA è disponibile su Amazon a soli 249 euro invece di 399 euro. Risparmio da non sottovalutare, un bel 38% in meno sul prezzo di listino! Acquistalo ora e in 24 ore è tuo!

