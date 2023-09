ASUS Chromebook: il convertibile perfetto in offerta su Amazon

Al giorno d’oggi, soprattutto quando ci ritroviamo in viaggio per motivi di lavoro o per studi universitari, sentiamo più che mai il bisogno di avere con noi un tablet o un notebook portatile, per continuare e portare a termine i nostri progetti. Ancor meglio se si tratta di un convertibile, che permette di essere utilizzato in molteplici modi in base alle esigenze del momento. Proprio sulla base di questo bisogno ci ha recentemente pensato Amazon proponendoti il notebook ASUS Chromebook Flip (modello CX1400FKA) in offerta allo strabiliante prezzo di soli 279 euro, con un ottimo sconto del 30% rispetto al prezzo originariamente proposto dalla stessa compagnia produttrice, ASUS.

ASUS Chromebook: natura duplice

Grazie a questo convertibile, la tua produttività quando ti ritrovi in viaggio sarà notevolmente aumentata. Questo dispositivo vanta infatti un ampissimo display da ben 14 pollici, grazie al quale potrai non perderti nessun dettaglio, sia che tu stia lavorando ai tuoi progetti, sia che tu stia guardando una serie TV o un film sulle principali piattaforme di streaming.

Grazie alla cerniera che si può estendere fino a 360°, hai la possibilità di orientare questo notebook convertibile nel modo che preferisci, in modo da adattarsi alle tue esigenze, ottenendo così il massimo comfort possibile. In qualunque momento puoi effettuare uno “switch” alla modalità tablet, dato lo schermo touch-screen che aumenta ulteriormente la facilità d’uso e l’immediatezza.

Davvero apprezzata anche la presenza di una webcam a livello del lato anteriore, che ti permette di effettuare videochiamate in totale semplicità: è poi presente una seconda fotocamera posteriore, nel caso in cui tu voglia riprendere ciò che ti circonda. Il vero cuore pulsante di questo notebook è poi rappresentato dal processore Intel Celeron N4500, grazie al quale potrai avviare qualsiasi software senza alcun tentennamento o esitazione.

In definitiva, a poco meno di 280 euro hai la possibilità di portarti a casa un notebook convertibile dalle prestazioni eccellenti, che potrai utilizzare per ogni tuo viaggio: ecco alcuni dei tantissimi motivi per cui ci sentiamo di consigliarti di acquistare questo ASUS Chromebook in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe terminare improvvisamente da un momento all’altro.

