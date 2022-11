ASUS Chromebook, notebook SPAZIALE a prezzo RIDICOLO (-47% Amazon)

La settimana del Black Friday ti dà la possibilità di mettere le mani sull’ottimo Chromebook ASUS da 14″ a un prezzo super aggressivo, tuo in questa offerta di Amazon con il risparmio di ben 180€ sul normale prezzo di vendita. Infatti, ad appena 199€ con ben il 47% di sconto, quella di oggi rappresenta la migliore occasione che ti possa capitare sottomano per fare tuo il validissimo notebook di ASUS.

Realizzato con materiali di buona qualità che lo rendono sottile e resistente, il Chromebook gode di un perfetto mix di funzionalità che ti permettono di utilizzarlo in svariati contesti: è ideale per navigare in rete, lavorare, studiare, chattare con gli amici, guardare video, ascoltare la musica e molto altro ancora.

Prezzo pazzo su Amazon per l’ottimo Chromebook ASUS da 14 pollici

Non solo monta un bel display antiriflesso da 14 pollici, ma dispone anche di due singolari cerniere che ti permettono di inclinare il pannello di ben 180° facilitando così la condivisione del lavoro con chi ti sta di fronte. A tutto ciò si aggiunge poi un validissimo processore Intel Celer di nuova generazione che sa darti la giusta spinta quando serve, una batteria super ottimizzata che ti accompagna per ben 12 ore di fila con una singola ricarica e ovviamente Chrome OS.

Il sistema operativo di Google non solo ti mette a disposizione l’intera suite di servizi web anche in modalità offline, ma è costantemente aggiornato, è protetto contro virus/malware, è super facile da utilizzare ed è compatibile con un gran numero di periferiche esterne per collegare stampanti, tastiere, mouse e molto altro ancora.

Insomma, cosa stai aspettando? Questa offerta di Amazon sul Chromebook di ASUS è la migliore di tutto il web, a maggior ragione se consideri che include anche le spese di spedizione con tanto di consegna rapida in appena 1 giorno con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.