ASUS Dual GeForce RTX 2060 EVO OC Edition a meno di 410 euro su Amazon

Basata sull’architettura Turing, la scheda grafica ASUS Dual GeForce RTX 2060 EVO OC Edition porta la potenza del ray-tracing nel mondo videoludico. Dispone inoltre di tecnologie avanzate per migliorare le prestazioni delle applicazioni VR, tra cui Variable Rate Shading, Multi-View Rendering e VRWorks Audio. In offerta ora su Amazon a soli 406,34€ invece di 555,10€.

Il pannello frontale della scheda presenta una varietà di uscite tra cui DisplayPort, HDMI e DVI-D. L’RTX 2060, e la scheda può utilizzare i 1920 core della GPU per accelerare le attività utilizzando CUDA o altre API grazie anche ai 12GB GDDR6.

Per il raffreddamento, ASUS ha implementato due ventole Axial-tech, fornendo un migliore flusso d’aria e dispersione.

Puoi aumentare la velocità di clock della scheda in tempo reale in base alla temperatura target. Se la scheda funziona al di sotto della temperatura target impostata, GPU Boost 4.0 aumenterà la velocità di clock per migliorare le prestazioni. La temperatura target può essere reimpostata in base alle tue preferenze in modo da poter far funzionare la scheda in modo più silenzioso per le attività quotidiane e i giochi meno recenti e funzionare a piena inclinazione durante intense sequenze di gioco ad alta risoluzione.

Inoltre, con Ansel, i giocatori possono acquisire schermate fino a 32 volte la risoluzione dello schermo e quindi ingrandire dove preferiscono senza perdere la fedeltà dei pixel. Con i filtri fotografici, possono aggiungere effetti in tempo reale prima di scattare. La piattaforma di elaborazione parallela di NVIDIA che consente un aumento delle prestazioni di elaborazione sfruttando la natura parallela dell’elaborazione GPU. Le applicazioni compatibili con CUDA possono assegnare attività di elaborazione parallela intensive, come il rendering video in tempo reale, alla GPU per l’elaborazione, liberando la CPU del computer per eseguire altre attività.

