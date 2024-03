ASUS ROG Ally: tutta la potenza di un PC gaming in tasca e in... SUPER SCONTO MENO 21 PER CENTO

Si avete capito bene, con ASUS ROG Ally vi metterete un PC gaming in tasca, non è una battuta! ASUS ROG Ally è infatti una console portatile, ma che invece di avere un hardware proprietario come Switch, è un PC dalle componenti di primo piano che vi permettono quindi di giocare dovunque. Asus è da sempre sinonimo di qualità in ambito gaming, il marchio ROG vuol dire proprio questo, ASUS ROG Ally è quindi la soluzione perfetta per tutti i PCisti incallisti che non ne vogliono sapere di abbandonare il loro case delle meraviglie quando sono a casa! Oggi lo sconto proposto da Amazon è davvero eccezionale: un clamoroso MENO 21% che da una bella sforbiciata al prezzo di listino, invece di 800 euro, possiamo pagare ASUS ROG Ally 634 euro! Risparmio netto di ben 166 euro!

Giocare al top dovunque

Scopriamo insieme le specifiche di questa potente console portatile Asus, senza timore di smentita possiamo definire ASUS ROG Ally un PC Premium di fascia alta, dove portabilità e prestazioni restituiscono un feeling di gioco davvero eccezionale! La prima cosa che stupisce è l’ergonomia, ASUS ROG Ally non è certamente una console portatile piccola, ma anche dopo tante ore di utilizzo le mani non sono affaticate, il peso è decisamente gestibile, 608 grammi, e soprattutto i tasti sono disposti in modo corretto. Brava Asus! Ma dentro il cofano cosa troviamo?

Display IPS touchscreen con risoluzione di 1920×1080, refresh rate di 120Hz, tempo di risposta di 7 millisecondi e 100% di copertura sRGB

Luminosità massima di 500 nits e schermo Gorilla Glass DXC

Speaker stereo con supporto Dolby Atmos

AMD Ryzen Z1 Extreme, RAM da 16GB e SSD 512 GB con GPU integrata

Windows 11

Supporto AMD Free Sync Premium

dimensioni: 28×11,3×3,9cm

ASUS ROG Ally è un portento di console portatile che vi permette di giocare ai vostri giochi PC dovunque e con una qualità grafica al top! Anche lo sconto è al top, MENO 21%!

