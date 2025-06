ASUS ROG Ally X: la console portatile che devi comprare oggi, è scontatissima

ASUS ROG Ally X rappresenta un punto di svolta nel mondo del gaming portatile, unendo specifiche di alto livello e un design pensato per la massima portabilità. Disponibile al prezzo di 799 euro, con uno sconto rispetto al listino di 899 euro, questa console offre un equilibrio tra prestazioni e accessibilità, perfetto per chi cerca un dispositivo versatile e potente.

ASUS ROG Ally X: prestazioni e portabilità in offerta a 799 euro

La console si distingue per il suo processore AMD Ryzen Z1 Extreme, un motore in grado di supportare anche i titoli più esigenti. Abbinato a 24 GB di RAM e a un SSD da 1 TB, garantisce un’esperienza fluida e reattiva, sia per il gaming che per altre applicazioni. Il display touchscreen da 7 pollici Full HD, con refresh rate a 120 Hz, offre una qualità visiva eccellente, ideale per sessioni di gioco immersive.

Uno dei punti di forza di ROG Ally X è la sua flessibilità. Basata su Windows 11 Home, permette di accedere a un’ampia gamma di piattaforme di gioco, da Steam a Xbox Game Pass, senza limitazioni. Inoltre, la possibilità di collegare schede grafiche esterne e di espandere lo spazio di archiviazione tramite schede SD la rende adatta anche a esigenze future.

Il design non è stato trascurato: la console è stata perfezionata per garantire un’ergonomia ottimale, con una presa migliorata e una disposizione dei tasti studiata per lunghe sessioni di gioco.

Per quanto riguarda la connettività, la tecnologia WiFi 6E assicura velocità elevate e stabilità, anche durante il multiplayer online. Il sistema di raffreddamento a doppia ventola mantiene le temperature sotto controllo, anche con carichi di lavoro intensi. La batteria, dotata di ricarica rapida, raggiunge il 50% in soli 30 minuti, un vantaggio notevole per chi è sempre in movimento.

Un altro elemento distintivo è la capacità grafica della console, supportata dalla tecnologia AMD RDNA 3, che consente di raggiungere fino a 8,6 Teraflops. Questo livello di prestazioni, combinato con la portabilità del dispositivo, la rende una scelta ideale non solo per il gaming, ma anche per altre attività creative e produttive.

ASUS ROG Ally X si conferma come una delle migliori opzioni per chi desidera un dispositivo che unisca intrattenimento e funzionalità avanzate in un unico pacchetto. Con un prezzo competitivo e caratteristiche all’avanguardia, rappresenta una soluzione ideale per il gaming in mobilità, senza compromessi su qualità e prestazioni. Oggi costa solo 799 euro.

