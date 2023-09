ASUS ROG Gladius II: imperdibile sconto del 42% su Amazon!

Il mouse da Gaming, il ROG Gladius II di Asus è attualmente in sconto del 42% su Amazon ad un prezzo estremamente conveniente: 34,99 euro. Si tratta di un’offerta molto interessante soprattutto considerando gli elevati costi dei devices da gaming di qualità e, in questo senso, Asus risulta essere una vera e propria garanzia.

Asus: il ROG Gladius II a 34,99 su Amazon! Ottimo sconto!

Come detto poche righe più su, Asus in termini di qualità per quanto riguarda i devices da gaming è una vera e propria garanzia e accaparrarsi un suo prodotto in sconto non è affatto cosa poco. Il ROG Gladius II è un mouse da gaming di tutto rispetto. Il sensore ottico da 6200 DPI assicura precisione e velocità nei movimenti migliorando la vostra esperienza di gioco. Il socket ROG push-fit permette l’inserimento di nuovi switch per poter modificare la forza di azionamento o sostituire eventuali rotture, prolungando così la vita del mouse.

Il design, inoltre, è studiato per offrire il massimo dell’ergonomia e in termini di comodità d’utilizzo, il tutto calibrato da un peso ben distribuito che rende il dispositivo leggero, facile da utilizzare e preciso. Insomma, un prodotto di sicura qualità che, a questo prezzo, può rappresentare un vero e proprio affare da non lasciarsi scappare. Infine segnaliamo la presenza del software ASUS Armoury II che vi permetterà di modificare le impostazione del device e di personalizzarle, in modo tale da rendere questo ROG Gladius II il vostro mouse da gaming.

L’Asus Rog Gladius II è attualmente in offerta al 42% di sconto su Amazon, acquistandolo al prezzo di 34,99 euro vi assicurerete un mouse da gaming di assoluta affidabilità e qualità, garantite entrambi da un colosso del settore, dell’industria videoludica (e non solo) come Asus. Non perdete questa grande occasione!

