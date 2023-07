ASUS ROG Gladius III, il mouse per veri gamer al prezzo più basso di sempre!

ROG Gladius III è un mouse da gaming col filo di alta qualità prodotto da ASUS, la casa di Taiwan nota per la sua eccellenza nel settore dell’hardware per il gaming. Questo mouse è progettato appositamente per soddisfare le esigenze dei giocatori, offrendo prestazioni eccellenti e un comfort totale. Di norma mouse del genere non sono famosi per avere prezzi “popolari”, d’altronde i gamer hardcore vogliono solo il meglio, ma oggi grazie ad un generoso sconto Amazon il costo si abbassa notevolmente. Il 29% in meno ci permette di comperare il mouse spendendo 63,99 euro, non male vero? Risparmiamo oggi ben 26 euro!

Che precisione e che accuratezza!

L’aspetto estetico di ROG Gladius III è accattivante, con un design elegante e aggressivo che si adatta perfettamente a qualsiasi setup da gaming. La sua forma ergonomica è stata progettata per adattarsi comodamente alla mano del giocatore, riducendo l’affaticamento durante lunghe sessioni di gioco.

Una delle caratteristiche più interessanti del Gladius III è il suo sensore ottico ad alta precisione, che offre una risoluzione di fino a 19000 DPI. Questo significa che il mouse è in grado di rilevare anche i movimenti più piccoli con grande precisione e reattività, offrendo una grande vantaggio competitivo ai giocatori professionisti o semplicemente agli appassionati di gaming più esigenti.

Oltre alla sua precisione, il Gladius III è anche dotato di pulsanti programmabili, che consentono ai giocatori di personalizzare il mouse a proprio piacimento per adattarsi alle proprie preferenze di gioco.

Un’altra caratteristica interessante del Gladius III è la presenza di intercambiabilità degli switch dei pulsanti. Questo significa che i giocatori possono sostituire facilmente gli switch dei pulsanti per adattarsi al proprio stile di gioco. ASUS offre una varietà di switch tra cui scegliere, come gli switch Omron, noti per la loro durata e reattività.

Il Gladius III dispone anche di un sistema di illuminazione RGB personalizzabile, che permette ai giocatori di scegliere tra una vasta gamma di colori e effetti, permettendo loro di creare un’esperienza di gioco unica e personalizzata. Inoltre, il mouse ha una memoria integrata che consente di salvare le impostazioni di illuminazione e configurazione dei pulsanti, in modo che i giocatori possano portare le loro preferenze con loro ovunque vadano.

Che mouse da gaming eccezionale, e che prezzo incredibile, bisogna assolutamente approfittare di questa incredibile offerta Amazon! I pro gamer PCisti sono avvertiti!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.