Asus Rog: il PC Gaming DEFINITIVO al 33% di sconto

Asus, azienda leader nel settore hardware e informatica, è da sempre garante di affidabilità e qualità per i suoi prodotti. Affidabilità e qualità che vengono assicurate soprattutto se si parla di gaming. Se parliamo della serie Rog, poi, non possiamo far altro che toglierci il cappello dinnanzi ai prodotti e ai dispositivi che Asus ha messo a disposizione nel corso del tempo ed è per questo che segnaliamo un corposo 33% di sconto sul notebook Flow X13 che vi darà la possibilità di acquistare il device a 1.199,00€ piuttosto che 1.799,00€ . Uno sconto decisamente interessante!

Gaming portatile super potente al 33% di sconto

L’Asus Rog Flow X13 si presenta come un notebook ultra compatto e leggero con un peso di soli 1,3kg e uno spessore di soli 15,8mm, con un display Touchscreen WUXGA Glossy da 13 pollici certificato Pantone Validated per colori vividi e brillanti. Tastiera retroilluminata ruotabile a 360° che garantisce grande flessibilità: modalità stand per condividere lo schermo o la modalità tenda per gli spazi ristretti, tutto lo schermo è ruotabile all’indietro trasformando il dispositivo in un vero e proprio tablet touchscreen con supporto stylus attivo per disegnare e prendere appunti.

Ottime performance garantite dal Processore AMD Ryzen 7 6800HS e, come se non bastasse monta una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 per soddisfare tutte le vostre esigenze in ambito gaming. 4GB GDDR6, RAM da 16GB e SSD PCIE da 512GB. Perfetto per chi cerca un Notebook da gaming leggero, portatile ed estremamente versatile. Se poi in sconto… l’occasione diventa ancora più ghiotta!

L’Asus Rog Flow X13 è dunque in sconto del 33% su Amazon per un prezzo finale di 1.199,00€, un grosso risparmio che non potete lasciarvi scappare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.