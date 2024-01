ASUS ROG Phone 8 Pro ufficiale e già su Amazon: il RE degli smartphone gaming

L’ASUS ROG Phone 8 Pro è una vera e propria potenza nel mondo degli smartphone gaming, progettato per offrire prestazioni estreme e un’esperienza di gioco senza compromessi. Nella versione Phantom Black, questo dispositivo esprime eleganza e grinta, confermando il suo status di telefono di punta nel mondo gaming. La configurazione e la retroilluminazione del sistema RGB ROG sono completamente personalizzabili, permettendo agli utenti di adattare il telefono al proprio stile. Un mostro in tutto, che arriva oggi sul mercato al prezzo di 1.199€ su Amazon con le spedizioni gratuite via Prime.

ASUS ROG Phone 8 Pro, un MOSTRO di smartphone

Il cuore pulsante di questo smartphone è rappresentato dal processore Snapdragon 8 Gen 3, una delle più recenti e potenti soluzioni di Qualcomm. Con 16GB di RAM e uno spazio di archiviazione interno di 512GB, il ROG Phone 8 Pro non teme limiti in termini di multitasking e archiviazione di giochi, app e contenuti multimediali.

Il display AMOLED da 6,78 pollici offre una risoluzione estremamente nitida e una frequenza di aggiornamento di 165Hz, garantendo una fluidità di visualizzazione senza precedenti durante le sessioni di gioco. La tecnologia HDR10+ migliora ulteriormente la qualità dell’immagine, offrendo colori vividi e contrasti intensi.

La fotocamera posteriore da 50MP, dotata di sistema di stabilizzazione gimbal, permette di catturare immagini e video straordinari, sia durante le attività quotidiane che nei momenti cruciali di gioco. La configurazione a quattro microfoni contribuisce a fornire un’esperienza audio coinvolgente, fondamentale per il gaming.

Il sistema di raffreddamento GameCool Vapor Chamber assicura che le sessioni di gioco intense non compromettano le prestazioni, mantenendo la temperatura del dispositivo sotto controllo. Inoltre, la batteria da 6000mAh assicura una lunga autonomia, anche durante le lunghe maratone di gioco.

In definitiva l’ASUS ROG Phone 8 Pro è il partner ideale per i veri appassionati di giochi mobili. Con un design audace, prestazioni straordinarie e una serie di funzionalità di gioco avanzate, questo smartphone si pone al vertice del settore, offrendo un’esperienza di gioco senza precedenti. Che aspetti, quindi? Fallo tuo subito al prezzo di 1.199€ su Amazon con le spedizioni gratuite via Prime.

