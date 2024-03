ASUS ROG Strix G16: il prezzo del portatile da gaming top crolla! Risparmio massimo!

ASUS ROG Strix G16, ovvero un portatile gaming dalle prestazioni eccezionali, prodotto da un’azienda, Asus, che da sempre offre solo prodotti di qualità con un occhio sempre attento per tutto quelle che è per veri Pro, per gamer appassionati e assolutamente esigenti. Per questo motivo l’offerta che Amazon propone oggi è da non sottovalutare, stiamo parlando di un portatile con componentistica di alto livello, capace di gestire tutti i giochi a livello per molti anni a venire! Un vero gioiello, veloce, potentissimo e anche con uno sconto decisamente allettante! Stiamo parlando di un ricco MENO 13% che si traduce in un abbattimento notevole del prezzo di listino. Da 1600 euro ora ASUS ROG Strix G16 possiamo pagarlo 1400 euro! Un risparmio netto di 200 euro!

Solo il meglio per i Pro!

Dotato di un processore Intel Core i7 di tredicesima generazione, Asus ROG Strix G16 offre prestazioni elevate anche con i giochi più recenti e pesanti. La scheda grafica è una nuovissima e maestosa NVIDIA GeForce RTX 4060 con 8 GB di memoria DDR6 garantisce un’esperienza di gioco fluida e dettagliata, proprio come vogliono i giocatori più esigenti. E la ram? 16 giga!

E lo schermo? E’ un display da 16 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate fino a 240 Hz assicura un’immagine nitida e super fluida, ideale per i giochi d’azione e gli eSports. Grazie alla tecnologia Adaptive-Sync, è possibile evitare fastidiosi artefatti visivi come lo screen tearing, assicurando un’esperienza di gioco fluida e priva di interruzioni.

Ma non manca la tecnologia ROG Nebula che spara a schermo colori fantastici e vibranti, il Dolby Vision, e un rapporto schermo/corpo del 90% per un’esperienza di gioco praticamente senza confini.

Per ospitare componenti così potenti, il telaio e la scheda madre di Asus ROG Strix G16 sono stati entrambi riprogettati per posizionare il nuovo dissipatore a tutta larghezza, le cui alette sono state spostate ancora più vicino alle bocchette di scarico per un raffreddamento più efficiente.

E parlando di design, perché anche l’occhio vuole la sua parte, Asus ROG Strix G16 presenta una scocca in alluminio spazzolato con finiture eleganti e tasti retroilluminati personalizzabili. La tastiera è dotata anche di tasti dedicati per il controllo dell’illuminazione e delle macro, rendendo più semplice e comoda l’esperienza di gioco.

Asus ROG Strix G16 è una vera macchina da gaming, potente e affidabile, ma soprattutto scontatissima! Il risparmio è da veri pro, MENO 200 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.