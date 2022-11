ASUS, solo su Amazon il Chromebook da 15.6" CROLLA del 34% (249€)

Il Chromebook di ASUS è un signor notebook sotto molti punti di vista, ma l’offerta Amazon di oggi lo rende ancora più allettante del solito considerando che ti dà la possibilità di portarlo a casa a un prezzo davvero molto conveniente. Ad appena 249€ con il 34% di sconto, infatti, il device del colosso taiwanese è pronto per soddisfare ogni tua singola necessità e garantirti un’esperienza di utilizzo sempre appagante.

Nonostante il prezzo evidentemente aggressivo, il notebook di ASUS è realizzato con un telaio unibody in alluminio che gli conferisce un look & feel premium. Sottile e leggero, il Chromebook è adatto per navigare in rete, chattare con i tuoi amici, ascoltare la musica, guardare video, lavorare, studiare e molto altro ancora.

Offerta shock su Amazon per il validissimo Chromebook di ASUS

Frontalmente è presente un bel pannello da 15.6 pollici ad alta risoluzione con una validissima lavorazione antiriflesso, mentre sotto il cofano un processore Intel Celeron ti assicura estrema reattività nell’avvio delle app e zero lag durante l’utilizzo di Chrome OS.

Uno dei aspetti più interessanti del portatile, oltre alla presenza del validissimo sistema operativo di Google, è la presenza di una singolare cerniera che ti permette di ruotare liberamente il display di ben 180° per utilizzarlo come meglio credi.

Prendi al volo questa incredibile offerta di Amazon fintanto che puoi godere dello sconto del 34% che ti fa risparmiare ben 130€. Se acquisti subito il notebook di ASUS ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno con le spese di spedizioni gratuite con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.