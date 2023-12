ASUS TUF F15, il notebook da gaming potente per giocare ai migliori giochi TRIPLA A

Il notebook ASUS TUF Gaming F15 FX506HC è uno dei migliori nel suo campo in ambito gioco. Con un display FHD anti-glare da 15,6″ con refresh rate di 144Hz, processore Intel Core di 11a generazione, grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 e altre caratteristiche avanzate, questo laptop è una scelta eccellente per gli appassionati di gaming che cercano un dispositivo robusto e performante.

E tra poco vi spiegheremo perché: nel frattempo guardate anche a che prezzo super vantaggioso viene oggi venduto su Amazon. Se lo acquistate oggi, infatti, potete averlo a 799€, scontato quindi dell’11%. Le spedizioni saranno nel caso gratuite grazie ai servizi Prime.

ASUS TUF Gaming F15, il notebook SUPER per hardcore gamer

Le caratteristiche principali di questo laptop, come anticipato nell’introduzione, includono un display FHD da 15,6″ con 144Hz per immagini nitide e un’esperienza di gioco fluida, un processore Intel Core i5-11400H che garantisce prestazioni veloci e reattive, 16GB di RAM per multitasking senza problemi, un SSD PCIe da 512GB per archiviazione ad alta velocità, e una potente grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 con 4GB di memoria GDDR6 per un’esperienza di gioco coinvolgente.

Il design robusto TUF Gaming è conforme agli standard militari MIL-STD-810H, garantendo durabilità e affidabilità anche nelle condizioni più impegnative. Con Windows 11 Home come sistema operativo, una tastiera retroilluminata RGB per ambienti poco illuminati, una tecnologia di raffreddamento efficace per mantenere una temperatura ottimale, e un audio potente con tecnologia DTS:X Ultra, questo notebook offre un pacchetto completo per gli appassionati di gaming.

Il notebook ASUS TUF Gaming F15 FX506HC è infatti visibilmente progettato per offrire un’esperienza di gioco di alta qualità, con prestazioni elevate e un design resistente. Se sei un appassionato di gaming alla ricerca di un laptop affidabile e potente, questo potrebbe essere la scelta perfetta per te. Non aspettare troppo se sei interessato, dunque, e corri a farlo tuo su Amazon a profittando dello sconto dell’11% per assicurartelo a 799€, incluse le spedizioni gratuite via Prime.

