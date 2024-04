ASUS TUF Gaming A15, Amazon impazzisce e lo sconta di 100 euro!

Conosciamo tutti il pedigree Asus. Questa azienda di Taiwan è nel cuore di tutti i gamer, di tutti i giocatori PCisti più appassionati ed esigenti, grazie a hardware e periferiche di grande qualità E parlando di hardware di qualità i laptop Asus da gaming sono tra i più venduti, grazie solidità e componentistica di primi livello, che garantisce prestazioni elevate a tutto tondo. Oltre ovviamente a tutto quello che consegue in termini di assistenza e supporto da un marchio leader e affidabile come Asus. Oggi Amazon propone uno sconto decisamente interessante sul laptop TUF Gaming A15 FA507NU#B0CQ2PZDQK, da ora in poi solo Asus TUF Gaming A15 , veloce e prestante, che viene scontato di ben 100 euro, un MENO 10% secco, da 999 euro a 899 euro!

Solo per gamer pro!

E non solo ovviamente! Asus TUF Gaming A15 è un laptop perfetto per giocare in maniera estremamente fluida e al massimo dettaglio, non solo con i giochi ora sul mercato ma anche con quelli che verranno nei prossimi mesi viste le specifiche decisamente elevate.

Il display è molto luminoso e grande, un bel 15” a Mini LED Nebula con frequenza di aggiornamento a 144Hz e supporto per Adaptive-Sync e NVIDIA G-SYNC in modo da eliminare il fastidiosissimo problema del tearing. Ma display a parte cosa c’è sotto la scocca di Asus TUF Gaming A15?

Processore AMD Ryzen 5 7535HS/H

Scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4050

Supporto per NVIDIA DLSS 3

16GB RAM GDDR6

SSD 512 GIGA

Connettività estesa: due porte USB 3.2, una porta USB 2.0 Type-A e USB 3.2 Gen2 Type-C per collegare un display G-SYNC

Sistema di raffreddamento avanzato e silenzioso

Audio DTS con surround virtuale a 7.1 canali

Asus TUF Gaming A15 è quindi una vera bomba di laptop gaming, una scheggia che garantirà giochi sempre fluidi e al massimo dettaglio! Decisamente ottimo lo sconto Amazon che taglia 100 euro dal prezzo di listino!

