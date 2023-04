ASUS TUF Gaming F15 una laptop da gaming SCONTATISSIMO

ASUS TUF Gaming F15 FX506LHB#B0BL82FRM5 è un laptop gaming di fascia alta appartenente alla famiglia TUF adatto a chi vuole un portatile per giocare efficiente ma non esageratamente costoso. Se poi ci aggiungiamo un corposo sconto del 25% grazie ad Amazon che trascina il prezzo in basso sino a farci spendere 749 euro… è facile capire come questa offerta sia davvero difficile da rifiutare!

Alte prestazioni ad un prezzo basso

ASUS TUF Gaming F15 FX506LHB#B0BL82FRM5 presenta un display Full HD da 15,6 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144Hz per un’esperienza di gioco fluida e nitida. La scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1650, inoltre, offre prestazioni di gioco ottime senza incertezze; mentre il processore Intel Core i5-10500H con una frequenza di base di 2,5 GHz e un Turbo Boost fino a 4,5 GHz fa lavorare il portatile in modo efficiente senza surriscaldare. La RAM DDR4 da 8 GB e l’unità SSD PCIe NVMe M.2 da 512 GB si combinano per garantire un’esperienza di gioco veloce e reattiva, mentre il sistema di raffreddamento antipolvere e con tecnologia HyperCool assicura prestazioni costanti e affidabili.

Il sistema audio è fornito da due altoparlanti ad alta fedeltà e una tecnologia di cancellazione del rumore che garantisce una qualità del suono cristallina anche in ambienti rumorosi.

Grazie alla connettività Wi-Fi 6 integrata, la connessione Internet diventa veloce e affidabile, con una velocità di trasmissione dati fino a 2,4 Gbps, fino a 3 volte più veloce della precedente generazione.

Per quanto riguarda la durata della batteria, ASUS TUF Gaming F15 può rimanere acceso fino a otto ore in condizioni normali di utilizzo, il che significa che è possibile giocare per lunghe sessioni senza doversi preoccupare di rimanere senza energia.

In sintesi, ASUS TUF Gaming F15 è un laptop gaming robusto ed efficiente che offre eccellenti prestazioni per i giochi e per l’utilizzo di applicazioni esigenti. Grazie alla sua combinazione di processore di ultima generazione, scheda grafica top, RAM e disco rigido SSD, ASUS TUF Gaming F15 è in grado di gestire i giochi più recenti e di garantire un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente.

A questo prezzo poi è assolutamente consigliato, da comprare subito grazie alla generosa offerta Amazon.

