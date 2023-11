Asus TUF Gaming, il monitor da gaming super veloce al minimo storico!

Asus TUF Gaming VG24VQR è un monitor gaming progettato per dare le massime prestazioni ai giocatori più esigenti, quelli che cercano la velocità e la fluidità delle immagini prima di tutto! Con una dimensione dello schermo di 24 pollici e una risoluzione Full HD, questo monitor curvo offre immagini nitide e dettagliate, che si traducono ovviamente in un gameplay fluido e realistico. Oggi Amazon sconta al minimo storico questa bellezza di monitor, lo possiamo comprare ora spendendo 191,77 euro! Un prezzo eccezionale per un monitor gaming dalle caratteristiche eccezionali!

Curvo è bello!

Il display curvo di Asus TUF Gaming VG24VQR offre un’esperienza di gioco più coinvolgente, avvolgendo il campo visivo totalmente. Questo design curvo crea un effetto di immersione visiva: l’ampio angolo di visione e la curvatura dello schermo assicurano un vero e proprio spettacolo per gli occhi!

Una delle caratteristiche più interessanti di Asus TUF Gaming VG24VQR è la sua frequenza di aggiornamento di 165 Hz. La fluidità e la velocità prima di tutto dicevamo in apertura. Il display sembra pensato apposta per gli FPS e i giochi di corsa più esigenti dove il singolo frame può fare la differenza! E come non citare il tempo di risposta di 1 ms!

Il monitor supporta anche la tecnologia AMD FreeSync Premium. Questo significa che Asus TUF Gaming VG24VQR è in grado di sincronizzare la frequenza di aggiornamento del monitor con quella della scheda grafica, eliminando così il tanto famigerato tearing.

Inoltre, Asus TUF Gaming VG24VQR offre anche molte opzioni per personalizzare l’immagine sullo schermo. Dispone di diverse modalità di immagine predefinite, come “Giochi”, “Cinema” e “Modalità notturna”. Ogni modalità è stata ottimizzata per fornire una resa dell’immagine ottimale per un determinato tipo di contenuto.

Per quanto riguarda la connettività, Asus TUF Gaming VG24VQR offre diverse opzioni. Dispone di un ingresso DisplayPort, due ingressi HDMI e una presa per cuffie. Questo permette ai giocatori di collegare facilmente il monitor a diverse fonti, come PC, console di gioco, lettori multimediali e altro ancora.

Caratteristiche Premium e prezzo da fascia media, questo Asus TUF Gaming VG24VQR è il monitor giusto per i giocatori che scelgono velocità e fluidità senza compromessi!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.